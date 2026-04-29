Evropska komisija utvrdila da Meta krši pravila: Djeca mlađa od 13 godina lako zaobilaze zabrane Meta nije poduzela dovoljne mjere da „vrijedno identifikuje, procijeni i ublaži“ rizike povezane s maloljetnicima koji koriste njene platforme, uprkos sopstvenim pravilima koja postavljaju 13 godina kao minimalnu dob, navodi Komisija

Evropska komisija saopćila je u srijedu da je preliminarno utvrdila da je kompanija Meta Platforms prekršila Akt o digitalnim uslugama (DSA) jer nije spriječila djecu mlađu od 13 godina da pristupaju Instagramu i Facebooku, javlja Anadolu.

U saopćenju, Komisija je navela da Meta nije poduzela dovoljne mjere da „vrijedno identifikuje, procijeni i ublaži“ rizike povezane s maloljetnicima koji koriste njene platforme, uprkos sopstvenim pravilima koja postavljaju 13 godina kao minimalnu starosnu granicu.

Izvršno tijelo EU saopćilo je da su postojeće zaštitne mjere neučinkovite, napominjući da djeca mogu lako zaobići starosna ograničenja unošenjem lažnih datuma rođenja bez odgovarajuće provjere.

Također su kritikovali Metine alate za prijavljivanje, navodeći da su „teški za korištenje“ i da nisu osigurali daljnje postupanje kada su prijavljeni maloljetni korisnici.

Komisija je dalje navela da je Metina procjena rizika bila „nepotpuna i proizvoljna“, te da je potcijenila razmjere problema uprkos dokazima koji sugerišu da oko 10-12% djece mlađe od 13 godina u EU pristupa Instagramu ili Facebooku.

Komisija je poručila da Meta mora revidirati svoju metodologiju procjene rizika i ojačati mjere za sprečavanje, otkrivanje i uklanjanje maloljetnih korisnika, osiguravajući „visok nivo privatnosti, sigurnosti i bezbjednosti“ za maloljetnike.

Meta sada može odgovoriti na preliminarne nalaze i predložiti pravne lijekove. Ako se nalazi potvrde, Komisija može donijeti odluku o neusklađenosti i izreći novčane kazne do 6% ukupnog godišnjeg prometa kompanije na svjetskom nivou.

Ovi nalazi su dio tekuće istrage pokrenute u maju 2024. godine i ne prejudiciraju konačni ishod.