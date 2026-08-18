Kosovska policija treba da garantuje sigurnost svih zajednica, u skladu sa demokratskim principima, ljudskim pravima i vladavinom prava, kako bi se svi osjećali sigurno, izjavila je Hipper

Evropska komisija: Potrebna koordinacija za otvaranje mosta preko rijeke Ibar za vozila Kosovska policija treba da garantuje sigurnost svih zajednica, u skladu sa demokratskim principima, ljudskim pravima i vladavinom prava, kako bi se svi osjećali sigurno, izjavila je Hipper

Evropska komisija (EK) saopćila je da očekuje efikasnu koordinaciju i smislene konsultacije između pogođenih opština i centralnih institucija Kosova za otvaranje glavnog mosta preko rijeke Ibar za vozila u Mitrovici, javlja Anadolu.

Glasnogovornica Anita Hipper, na konferenciji za novinare u utorak, izjavila je da je stav Evropske unije (EU) o mostu jasan.

Rekla je da EU zahtijeva od policije da garantuje sigurnost za sve zajednice na Kosovu.

"Ono što također zahtijevamo jeste da Policija Kosova garantuje sigurnost svih zajednica, u skladu sa demokratskim principima, ljudskim pravima i vladavinom prava, kako bi se svi osjećali sigurno", rekla je Hipper.

Istakla je da je most preko rijeke Ibar otvoren samo za pješake, ali ne i za saobraćaj vozila.

"Napravili smo našu procjenu, poduzeti su koraci u tom smjeru i naš stav ostaje da i dalje očekujemo efikasnu koordinaciju i smislene konsultacije, koje je potrebno poboljšati", rekla je Hipper.

Misija NATO-a na Kosovu, KFOR, objavila je ranije da je postepeni prelazak prisustva trupa KFOR-a na mostu počeo 10. augusta.

Prema KFOR-u, odluka je donesena nakon što se sigurnosna situacija na sjeveru poboljšala, dok će prelazni proces biti postepen i zavisiti od uslova, iako će prisustvo trupa KFOR-a biti nastavljeno na sjeveru Kosova.

Glavni most preko rijeke Ibar, koji dijeli Južnu Mitrovicu s većinskim albanskim stanovništvom od Sjeverne Mitrovice s većinskim srpskom populacijom, više puta je postao izvor etničkih tenzija.