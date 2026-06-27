Evropska komisija isključila klimatizaciju na nižim spratovima zgrade, dok su kabineti komesara ostali rashlađeni Tokom toplotnog talasa dio zaposlenih bez hlađenja, odluka izazvala kritike i poređenja sa feudalizmom

Zgrada Evropske komisije u Briselu isključila je u petak klimatizaciju na nižim spratovima tokom ekstremnog toplotnog talasa koji je pogodio Belgiju, dok su uredi predsjednice Komisije i većine evropskih komesara ostali rashlađeni, objavio je “Politico“.

U 13-spratnoj zgradi Berlaymont smješteni su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, 26 komesara i oko 3.000 zaposlenih. Ured von der Leyen, koji se nalazi na 13. spratu, nije bio pogođen isključenjem, dok su i uredi većine komesara na višim spratovima nastavili imati klimatizaciju.

Zaposlenici su oko podneva dobili hitnu poruku da će sistem hlađenja na spratovima od prvog do sedmog biti isključen do kraja dana zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo među osobljem koje radi na nižim spratovima. Jedan službenik je za “Politico“ izjavio da je situacija kao feudalizam, aludirajući na to da su viši spratovi, gdje su smješteni komesari, zadržali klimatizaciju. Drugi zaposleni je odluku nazvao sramotnom.

Evropska komisija je ranije ove sedmice savjetovala zaposlenima da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, da redovno piju vodu i da počnu ranije s radom kako bi se smanjila izloženost vrućini.

Toplotni val ponovo je otvorio pitanje ograničene dostupnosti klimatizacije u Evropi. Prema podacima koje navodi “Politico“, oko petina domaćinstava u Evropskoj uniji ima klima-uređaje, dok i dio željezničkog sistema u Belgiji nema adekvatno hlađenje, što je dovelo do otkazivanja pojedinih linija.

Slični problemi zabilježeni su i u Evropskom parlamentu, gdje je ove sedmice došlo do prekida napajanja električnom energijom zbog povećane potrošnje usljed korištenja sistema za hlađenje.