Evropa pooštrava borbu protiv narkotika: Više od 80 posto droga ulazi morem Na sastanku u Jerevanu usvojena zajednička izjava o jačanju kontrole luka, finansijskih tokova i evropske saradnje u borbi protiv kriminalnih mreža

Više od 80 posto ilegalnih droga u Evropu ulazi morem, zbog čega je nužno hitno jačanje zajedničkog evropskog odgovora, poručeno je na sastanku Evropske koalicije protiv droga, gdje je premijer Hrvatske Andrej Plenković istakao da "važno je produbiti koordinaciju na evropskom nivou kako bi se efikasnije razotkrile krijumčarske mreže, smanjila dostupnost droga i zaštitili zdravlje i sigurnost građana", javlja Anadolu.

Na neformalnom sastanku Evropske koalicije protiv droga na marginama 8. samita Evropske političke zajednice (EPC) u Jerevanu, usvojena je zajednička izjava s ciljem jačanja programa European Cities Against Drugs (ECAD) i unapređenja borbe protiv organizovanog kriminala.

"Više od 80 posto ilegalnih droga u Evropu ulazi morskim putem, stoga smo izjavu usmjerili na tri ključna stupa: Suzbijanje nezakonite trgovine drogama pomorskim putem i kroz luke. Rješavanje povezanih prijetnji nezakonitih finansijskih tokova, pranja novca i korupcije. Jačanje politika za smanjenje potražnje, rizika i štete od uporabe droga, s naglaskom na sintetičke droge", poručio je Plenković.

Smatra da je važno produbiti koordinaciju na evropskoj razini radi efikasnijeg razotkrivanja krijumčarskih mreža kako bi se smanjila dostupnost droga te zaštitili zdravlje i sigurnost građana.

"Uravnotežen pristup borbi protiv droga znači i veća ulaganja u prevenciju, liječenje, oporavak i reintegraciju, uz fokus na mlade i ranjive skupine", dodao je Plenković.

Evropski lideri se u ponedjeljak okupljaju na osmom Samitu Evropske političke zajednice u glavnom gradu Armenije, Jerevanu, kako bi razgovarali o bližoj saradnji u oblasti demokratije, energetske sigurnosti i ekonomskih veza.

Ovogodišnjim samitom, s temom "Izgradnja budućnosti: Jedinstvo i stabilnost u Evropi", kopredsjedavat će predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i Nikol Pashinyan, premijer Armenije.

Prvi samit Evropske unije i Armenije održat će se u utorak, s ciljem jačanja bilateralnih odnosa. Prošle godine, armenska vlada je najavila namjeru da teži članstvu u EU, označavajući odmak od utjecaja Moskve.

Dvodnevnom samitu prisustvovat će lideri više od 40 zemalja, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, premijera Velike Britanije Keira Starmera i italijansku premijerku Giorgiju Meloni.