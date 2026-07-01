Svjetska zdravstvena organizacija prijavila je više od 1.300 smrtnih slučajeva u Evropi od 21. juna, a broj će vjerovatno porasti

Evropa bilježi hiljade smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina Svjetska zdravstvena organizacija prijavila je više od 1.300 smrtnih slučajeva u Evropi od 21. juna, a broj će vjerovatno porasti

Iako nisu sve evropske zemlje objavile zvanični broj smrtnih slučajeva od vrućina prošlog mjeseca, procjenjuje se da je junski toplotni talas ostavio hiljade mrtvih širom kontinenta, javlja Anadolu.

U nedjelju je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da su visoke temperature uzrokovale više od 1.300 smrtnih slučajeva širom Evrope od 21. juna.

S obzirom na to da je prošlo devet dana od te objave, tokom kojih su prijavljeni dodatni smrtni slučajevi, i da ta brojka nije bila zamišljena kao konačan ukupan broj za cijeli kontinent, prikupljeni izvještaji iz evropskih zemalja pokazuju da je broj znatno porastao iznad 1.300.

U Španiji, sistem za dnevno praćenje smrtnosti Ministarstva zdravstva saopćio je u srijedu da je 1.028 smrtnih slučajeva u junu uzrokovano visokim temperaturama, što je nadmašilo prethodni rekord iz juna od 1.000 smrtnih slučajeva postavljen 2017. godine.

Francuska agencija za javno zdravstvo saopćila je u nedjelju da je zabilježeno oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego u prethodnim mjesecima, dodajući da će se preliminarni broj vjerovatno povećati.

Agencija je saopćila da je 24. juna zabilježeno više od 1.200 smrtnih slučajeva od svih uzroka, dok je više od 1.400 smrtnih slučajeva zabilježeno i 25. i 26. juna, prema emiteru BFMTV.

"Poređenja radi, u aprilu i maju zabilježeno je oko 900 do 1.000 smrtnih slučajeva dnevno", navela je agencija.

Za Italiju, regionalni direktor WHO-a za Evropu Hans Henri Kluge rekao je u utorak da je pet osoba umrlo u roku od 24 sata od posljedica ekstremne vrućine.

Dodajući te smrtne slučajeve najmanje pet drugih prijavljenih prošle sedmice, procjenjuje se da je broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u Italiji premašio deset.

Belgija još nije objavila službeni nacionalni podatak, ali je emiter RTL u ponedjeljak objavio da su pogrebna preduzeća zabilježila primjetan porast broja smrtnih slučajeva.

Emiter RTBF je tokom vikenda objavio da je u gradu Liegeu zabilježeno oko 22 smrtna slučaja tokom toplotnog talasa, iako vlasti nisu precizirale da li su svi direktno povezani s visokim temperaturama.

U Njemačkoj je javni emiter Tagesschau u srijedu objavio da je tokom vikenda pogođenog vrućinom zabilježeno otprilike četiri puta više smrtnih slučajeva nego inače.

U Kelnu je prijavljeno 120 smrtnih slučajeva. Okrug Mettmann zabilježio je 45 smrtnih slučajeva, dok je grad Leverkusen objavio 19 smrtnih slučajeva.

Njemačko udruženje za spašavanje života saopćilo je da se najmanje 26 ljudi utopilo plivajući tokom vikenda, prema pisanju dnevnika "Die Welt".

U Rumuniji je snažna oluja koja je pogodila zemlju usred visokih temperatura uzrokovala smrt jedne osobe nakon što je drvo palo na automobil u kojem se nalazila, prema izvještaju emitera Digi24.