Evakuisano 500 ljudi zbog požara u istočnoj Španiji Požar u provinciji Castellon izbio oko 150 hektara

Oko 500 ljudi evakuisano je u istočnoj španskoj zajednici Valensija nakon što je u nedjelju izbio požar u provinciji Castellon, prema izvještaju emitera RTVE, javlja Anadolu.

Zbog požara je evakuisano oko 500 stanovnika i spaljeno je oko 150 hektara zemljišta.

Dvanaest aviona pridružilo se naporima u gašenju požara u ponedjeljak ujutro.

Drugi toplotni talas ovog ljeta, koji bi se trebao intenzivirati tokom dana, mogao bi otežati napore u gašenju požara.

Vatrogasci iz zajednice Asturija su se u nedjelju pridružili naporima u gašenju šumskog požara koji je proglašen 26. juna u planinskom području.

Četrnaest ljudi je primilo medicinsku pomoć od katalonskog sistema hitne medicinske pomoći (SEM) otkako je u petak izbio požar u Gironi. Požar je stavljen pod kontrolu u subotu nakon što je spalio skoro 2.300 hektara.

Tokom ranih jutarnjih sati u ponedjeljak, vatrogasci su radili na sprečavanju ponovnog rasplamsavanja plamena u području zahvaćenom požarom.