Europarlamentarci: Moguća umiješanost Grčke u presretanje flotile Sumud „duboko zabrinjavajuća“ Irski europarlamentarac Andrews tvrdi da Izrael „provodi nezakonite radnje u teritorijalnim vodama EU-a“, traži povratak aktivista njihovim porodicama

Grčki zastupnik u Evropskom parlamentu i potpredsjednik grupe The Left izjavio je da bi svaka umiješanost Grčke u presretanje humanitarne flotile za Gazu bila „duboko zabrinjavajuća“, pozivajući na razjašnjenje i odgovornost.

„Ako su grčke vlasti bile upoznate s presretanjem Globalne flotile Sumud ili su ga na bilo koji način omogućile, to bi predstavljalo vrlo zabrinjavajući razvoj događaja koji zahtijeva hitno razjašnjenje i odgovornost“, rekao je Kostas Arvanitis u pisanoj izjavi.

Dodao je da grčka vlada „ne može dopustiti da se radnje koje utiču na civilne humanitarne brodove odvijaju u područjima pod njenom nadležnošću bez potpune transparentnosti“.

Prema njegovim riječima, svaka naznaka saradnje ili tolerisanja takvih postupaka izazvala bi ozbiljnu zabrinutost u pogledu poštivanja međunarodnog prava, zaštite ljudskih života na moru i institucionalnog kredibiliteta Grčke.

Arvanitis je ocijenio da incident ukazuje na širi neuspjeh na nacionalnom i evropskom nivou.

Naglasio je da humanitarna flotila koja prevozi ljekare, osnovne potrepštine i poruke solidarnosti s Palestincima ne bi smjela biti presretana na moru.

„Činjenica da se građani osjećaju primoranima da djeluju na ovaj način odražava trajnu neaktivnost, a ponekad i političku saučesništvo evropskih vlada pred kontinuiranom humanitarnom katastrofom u Gaza“, rekao je.

Pozvao je na odgovornost, ističući da mora biti osigurana sigurnost i hitno oslobađanje svih osoba na brodovima.

Arvanitis je također naglasio da svako nezakonito ometanje civilnih plovila treba biti temeljito istraženo, te pozvao Evropsku uniju da preduzme konkretne korake, uključujući preispitivanje odnosa s Izraelom, kako bi se zaštitilo međunarodno pravo i obnovio kredibilitet.

Odvojeno, irski zastupnik u Evropskom parlamentu Barry Andrews izjavio je da Izrael „provodi nezakonite radnje u teritorijalnim vodama EU-a“, te pozvao da se aktivisti što prije vrate svojim porodicama.

Humanitarna flotila Sumud napadnuta je u četvrtak u blizini grčkog otoka Kreta, oko 600 nautičkih milja od svog odredišta, Gaze.

Prvi brodovi flotile, s humanitarnom pomoći, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula s italijanskog otoka Sicilija 26. aprila, s ciljem da ospori dugogodišnju blokadu Gaze.

Izrael od 2007. godine drži blokadu nad Pojasom Gaze, gdje 2,4 miliona stanovnika trpi ozbiljne nestašice hrane i osnovnih potrepština.

Izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno više od 172.000, uz veliku materijalnu štetu širom tog područja.