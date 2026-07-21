Brisel pozdravlja povlačenje ostavki, ali upozorava na poteze koji mogu narušiti vladavinu prava

EU zabrinut zbog odluka kosovskih institucija o pravosudnom osoblju srpske nacionalnosti Brisel pozdravlja povlačenje ostavki, ali upozorava na poteze koji mogu narušiti vladavinu prava

Evropska unija izrazila je u utorak zabrinutost zbog odluka kosovskih institucija u vezi s pravosudnim osobljem iz srpske zajednice, ocjenjujući da bi takvi potezi mogli biti u suprotnosti sa zakonom i principima vladavine prava.

U saopćenju glasnogovornika Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) navedeno je da je Kosovo, prema svom Ustavu, multietničko društvo u kojem pravosudni sistem treba odražavati etničku raznolikost.

EU je podsjetila da kontinuirano poziva vlasti u Prištini da omoguće reintegraciju srpskog pravosudnog osoblja u skladu s važećim zakonima i sporazumima iz dijaloga.

Pozdravljeno je povlačenje ostavki sudija, tužilaca i administrativnog osoblja iz srpske zajednice od 15. jula 2026. godine.

Međutim, izražena je zabrinutost zbog odluke Kosovskog tužilačkog vijeća da prihvati već povučene ostavke, kao i zbog odluke vršiteljice dužnosti predsjednika da ih dekretom potvrdi, uz ocjenu da takve mjere djeluju nespojivo sa zakonom, pravilnim postupkom i općim zahtjevima vladavine prava.

Evropska unija pozvala je sve nadležne institucije da se suzdrže od poteza koji bi mogli spriječiti reintegraciju srpskog pravosudnog osoblja.

Petero tužilaca i 15 službenika i članova pomoćnog osoblja srpske nacionalnosti nedavno je povuklo ostavke podnesene 2022. godine u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici. Međutim, tužilačko vijeće u Prištini odbilo je njihove zahtjeve za povlačenje ostavki i proslijedilo njihova imena vršiteljici dužnosti predsjednika Albuleni Haxhiu radi razrješenja, koja je ta razrješenja potpisala.