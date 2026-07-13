Restriktivne mjere usmjerene protiv pojedinaca i subjekata za koje blok tvrdi da su učestvovali u kibernetičkim operacijama protiv EU-a i njenih partnera

EU uveo nove sankcije protiv “kibernetičkih kriminalaca“ povezanih s Rusijom Restriktivne mjere usmjerene protiv pojedinaca i subjekata za koje blok tvrdi da su učestvovali u kibernetičkim operacijama protiv EU-a i njenih partnera

Evropska unija u ponedjeljak je uvela sankcije protiv devet osoba i četiri pravna lica koje je optužila za doprinos kibernetičkim aktivnostima povezanim s Rusijom, a koje su bile usmjerene protiv EU-a, njegovih članica i međunarodnih partnera.

Vijeće Evropske unije saopćilo je da su sankcije usmjerene protiv pripadnika ruske vojne obavještajne službe (GRU), kibernetičkih kriminalaca, samoproglašenih haktivista i privatnih kompanija za koje se tvrdi da su bile uključene u kibernetičke operacije usmjerene na destabilizaciju EU-a.

Blok je naveo da su mjere uvedene kao odgovor na niz kibernetičkih aktivnosti koje su provedene kroz ono što je opisao kao kibernetički ekosistem povezan s Rusijom, a koji uključuje državne i nedržavne aktere.

Prema navodima EU-a, ciljani pojedinci i subjekti doprinijeli su kibernetičkim operacijama koje su utjecale na javne službe, kritičnu infrastrukturu i državne mreže, uzrokujući poremećaje i finansijske gubitke.

Blok je također optužio rusku Federalnu službu sigurnosti (FSB) da kontroliše nekoliko grupa koje predstavljaju kibernetičku prijetnju, uključujući TURLA, te da provodi kibernetičku špijunažu i operacije usmjerene na ometanje rada evropskih meta.

EU je saopćio da su njegove članice, uključujući Francusku, Njemačku, Poljsku, Nizozemsku, Austriju, Slovačku, Rumuniju i Finsku, bile pogođene kibernetičkim aktivnostima povezanim s Rusijom.

Blok je poručio da će nastaviti jačati saradnju s međunarodnim partnerima, uključujući NATO, kako bi podržao ono što je opisao kao slobodan, otvoren, stabilan i siguran kibernetički prostor.