EU upozorava Izrael: Širenje kontrole nad Gazom dodatno produbljuje humanitarnu katastrofu Hadja Lahbib je kazala da pomicanje vojnih linija prekida pristup pomoći i osnovnim uslugama, dok Izrael priznaje da kontroliše oko 60 posto Gaze

Komesarka Evropske unije za upravljanje krizama upozorila je u petak da se humanitarni prostor u Gazi "dodatno smanjuje" kako se izraelska vojna kontrola širi, a pomicanje linija fronta ometa dostavu pomoći i pristup civila osnovnim uslugama, javlja Anadolu.

"Humanitarni prostor Gaze se dodatno smanjuje", napisala je Hadja Lahbib na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.



"Kako se izraelska vojna kontrola širi, pomicanje linija ometa humanitarne radnike i prekida osnovne usluge, uključujući čistu vodu, za one kojima je potrebna. Porodice su zarobljene između granica koje se pomiču bez upozorenja. Međunarodno humanitarno pravo se mora poštovati."

Njene izjave uslijedile su nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da Izrael trenutno kontroliše oko 60 posto Pojasa Gaze, te najavio planove da proširi tu kontrolu na 70 posto, prema izvještajima izraelskih medija.

Netanyahu nije govorio o detaljima kako će se takvo proširenje provesti. Izraelske snage su već prekrojile operativne granice u dijelovima Gaze u okviru faznog prekida vatre, koji je prvi put opisan u planu za okončanje rata kojeg je podržalo SAD.

Palestinski izvori i zvaničnici Hamasa kažu da se de facto granica posljednjih mjeseci pomjerila dalje u Gazu, smanjujući područje dostupno civilima i intenzivirajući već tešku humanitarnu krizu.

Evropska unija je više puta pozvala na povećan pristup humanitarnoj pomoći i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava, dok humanitarne grupe upozoravaju na nedostatak čiste vode, medicinskih potrepština i sigurnih koridora za civile.