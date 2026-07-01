EU ukida carine na američku industrijsku robu u okviru transatlantskog trgovinskog sporazuma Ovim potezom stupaju na snagu obaveze EU iz zajedničke transatlantske izjave

Evropska unija (EU) je u srijedu ukinula carine na uvoz američkih industrijskih proizvoda, ispunjavajući svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma postignutog sa Washingtonom prošle godine, javlja Anadolu.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je blok ukinuo carine na uvoz američke industrijske robe.

"Ovo su dobre vijesti za transatlantsku trgovinu", rekla je, dodajući da će mjera donijeti "veću predvidljivost, veći izbor" i "bolje cijene" za preduzeća i potrošače iz EU.

Rekla je da je ovim korakom ispunjena obaveza iz zajedničke izjave EU i SAD-a i da je pokazao da transatlantski odnos "ostaje najvrjedniji na svijetu".

Glavni propis kojim se pravno provodi strana EU trgovinskog sporazuma stupio je na snagu u srijedu nakon objavljivanja u Službenom listu EU.

Prema sporazumu, blok je ukinuo carine na širok spektar industrijske robe porijeklom iz SAD-a. Također je počeo odobravati povlašteni pristup tržištu raznim poljoprivrednim i morskim proizvodima uvezenim iz SAD-a.

Sporazum uključuje zaštitne mehanizme osmišljene za zaštitu ekonomskih interesa EU i ostat će na snazi ​​do 31. decembra 2029. godine.

Pregovori o trgovinskom sporazumu između EU i SAD-a završeni su u julu 2025. godine u golf odmaralištu američkog predsjednika Donalda Trumpa u Škotskoj.

Prema sporazumu, EU se složila da ukine carine na američke proizvode, dok je Washington rekao da će primjenjivati ​​carinu od 15 posto na robu porijeklom iz EU.