EU predstavio prvu strategiju protiv siromaštva usred zabrinutosti oko finansiranja

Evropska komisija u srijedu je predstavila svoju prvu Strategiju EU za borbu protiv siromaštva, s ciljem da se milioni ljudi izvuku iz siromaštva i da se ono u konačnici iskorijeni do 2050. godine, ali su se već pojavile rane kritike zbog zabrinutosti da nedostaju posebna finansijska sredstva.

Strategija dolazi u trenutku kada siromaštvo ostaje trajni izazov širom bloka, pri čemu je 92,7 miliona ljudi trenutno u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, prema podacima Evropske komisije.

Komisija je saopćila da ima cilj da taj broj smanji za najmanje 15 miliona do 2030. godine.

"Siromaštvo i isključenost su izazovi koje možemo i moramo prevazići. Danas iznosimo strategiju za sprečavanje i smanjenje siromaštva", rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Plan se fokusira na tri glavna prioriteta: promoviranje kvalitetnih poslova, osiguravanje pristupa osnovnim uslugama i adekvatnoj podršci dohotku te jačanje koordinisanog djelovanja među zemljama EU-a i zainteresovanim stranama.

Također uvodi ciljane mjere koje se odnose na siromaštvo u različitim fazama života, uključujući borbu protiv siromaštva djece, poboljšanje pristupa tržištu rada i unapređenje penzionih sistema.

Inicijativa dolazi usred rasta troškova života i produbljene stambene krize širom Evrope.

Prema podacima Komisije, cijene stanova su porasle za oko 60 posto od 2013. godine, dok je trenutno oko milion ljudi beskućnika u EU.

Povezani prijedlog o stambenoj isključenosti ima za cilj proširenje pristupa pristupačnom stanovanju i sprečavanje beskućništva kroz dugoročne, preventivne mjere.

Uprkos širokom obimu strategije, kritičari su doveli u pitanje da li ona ima dovoljno novih finansijskih sredstava.

"Evropska komisija pokreće novu strategiju za sprečavanje siromaštva, bez finansiranja, ali ima mnogo alata, smjernica, konsultacija i preporuka", saopćila je Ljevičarska grupa Evropskog parlamenta na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.