EU poziva članice da ubrzaju uvođenje aplikacije za provjeru dobi radi zaštite maloljetnika Aplikacija ima za cilj zaštititi djecu od štetnog i neprimjerenog online sadržaja, prema EU komisiji

Evropska komisija je u srijedu pozvala države članice da ubrzaju implementaciju nove aplikacije za provjeru dobi na nivou EU, s ciljem da bude dostupna prije kraja godine, javlja Anadolu.

Komisija je navela da će alat, dizajniran da bude siguran i da čuva privatnost, pomoći u zaštiti djece od štetnog i neprimjerenog online sadržaja, a istovremeno će štititi lične podatke korisnika.

Prema preporuci, države članice mogu ili pokrenuti rješenje za provjeru dobi kao samostalnu aplikaciju ili ga integrirati u širi Evropski novčanik za digitalni identitet.

Smjernice opisuju korake za osiguranje interoperabilnosti i brze implementacije širom bloka.

Komisija je već razvila nacrt za aplikaciju, koja korisnicima omogućava da potvrde da ispunjavaju potreban starosni prag bez otkrivanja svoje tačne dobi, identiteta ili drugih ličnih podataka, navodi se u saopštenju.

Nacionalne vlasti su sada odgovorne za prilagođavanje i implementaciju sistema na domaćem nivou.

"Zaštita djece na internetu je prioritet za Komisiju. Prema Zakonu EU o digitalnim uslugama, online platforme moraju osigurati visok nivo privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika na internetu", navodi se u saopćenju.