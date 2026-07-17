Evropski blok i njegove članice spremni su sarađivati s novim parlamentom, poručila šefica evropske diplomatije Kaja Kallas

EU pozdravio konstituirajuću sjednicu sirijskog parlamenta i podržao političku tranziciju Evropski blok i njegove članice spremni su sarađivati s novim parlamentom, poručila šefica evropske diplomatije Kaja Kallas

Evropska unija u četvrtak je pozdravila konstituirajuću sjednicu sirijskog parlamenta, ocijenivši je još jednim pozitivnim korakom u aktuelnoj političkoj tranziciji u toj zemlji.

U saopćenju objavljenom u ime Evropske unije, šefica evropske diplomatije Kaja Kallas navela je da se očekuje da će Narodna skupština imati ključnu ulogu u rješavanju zahtjeva svih segmenata sirijskog društva.

"U okviru političke tranzicije koju vode Sirijci i za koju su odgovorni Sirijci, te u okviru svog mandata, jedan od njenih glavnih zadataka bit će usvajanje novog Ustava i doprinos značajnim reformama za budućnost Sirije", navela je Kallas.

Prema saopćenju, uspjeh političke tranzicije u Siriji zavisit će od sposobnosti parlamenta da pomogne u uspostavljanju inkluzivnog političkog sistema zasnovanog na vladavini prava, političkom pluralizmu i transparentnim izborima.

Potvrđujući podršku tranziciji u Siriji, EU je saopćio da ostaje posvećen pomoći u obnovi i oporavku zemlje, uz nastavak humanitarne pomoći kako bi se osigurale osnovne usluge za stanovništvo kojem je potrebna pomoć.

EU i njene članice također su izrazile spremnost za saradnju s parlamentom i njegovim članovima radi jačanja kapaciteta i unapređenja dobrog upravljanja, kao i saradnje na zajedničkim ciljevima, uključujući poštivanje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Narodna skupština održala je u nedjelju konstituirajuću sjednicu u Damasku, kojoj su prisustvovali predsjednik Ahmad al-Sharaa i visoki zvaničnici vlade.

Sjednica je održana nekoliko dana nakon što je Sharaa izdao dekret kojim je imenovan puni sastav parlamenta, uključujući trećinu zastupnika koje je imenovao predsjednik.

Tijelo sa 210 članova čini 140 zastupnika izabranih putem pokrajinskih izbornih tijela i 70 članova koje je imenovao predsjednik, u skladu s privremenim izbornim sistemom zemlje.

Formiranje novog parlamenta predstavlja važnu fazu u obnovi državnih institucija Sirije nakon svrgavanja režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine, čime je okončana višedecenijska vladavina stranke Baas.