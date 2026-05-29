EU poručuje: Trgovinski odnosi s Kinom nisu održivi bez novog pristupa

Evropska komisija je u petak saopćila da trenutno stanje trgovinskih i investicionih odnosa između Evropske unije i Kine "nije održivo", upozoravajući da rastuće ekonomske i sigurnosne zabrinutosti zahtijevaju koherentniji odgovor bloka, javlja Anadolu.

U saopćenju objavljenom nakon sastanka Kolegijuma komesara o odnosima EU i Kine, Komisija je ponovila politiku "smanjivanja rizika, a ne razdvajanja" od Kine.

"Kina je ključni partner, a angažman i dijalog će se nastaviti", navodi se u saopćenju.

Međutim, blok je priznao rastuće strukturne tenzije u odnosu.

"Trenutno stanje trgovinskih i investicionih odnosa nije održivo. Kako se ekonomski i sigurnosni interesi sve više isprepliću, obje dimenzije će zahtijevati snažniji i koherentniji odgovor", navodi se u saopćenju.

Komisija je saopćila da će sastanak u petak doprinijeti njenom radu u narednim sedmicama, prije daljnjih diskusija na samitu G7 u Francuskoj i sastanku Evropskog vijeća u junu.