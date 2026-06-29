Evropska služba za vanjsko djelovanje poručila da će države članice nastaviti poštovati međunarodni konsenzus o Jerusalemu

EU ponovio stajalište o Jerusalemu nakon izjava slovenskog premijera o mogućem premještanju ambasade Evropska služba za vanjsko djelovanje poručila da će države članice nastaviti poštovati međunarodni konsenzus o Jerusalemu

Evropska unija u ponedjeljak je ponovno potvrdila svoje stajalište o statusu Jerusalema nakon izjava slovenskog premijera o mogućem premještanju ambasade te zemlje u taj grad.

"Evropska unija i njezine države članice nastavit će poštovati međunarodni konsenzus o Jerusalemu sadržan u Rezoluciji 478 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, uključujući i pitanje lokacije diplomatskih predstavništava, sve dok konačni status Jerusalema ne bude riješen", izjavio je glasnogovornik Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) Anouar El Anouni tokom konferencije za novinare.

Također je ponovno potvrdio dugogodišnje stajalište Evropske unije u korist pregovaranog rješenja o dvije države, utemeljenog na međunarodno dogovorenim parametrima i međunarodnom pravu.

Komentari su uslijedili kao odgovor na pitanja o intervjuu slovenskog premijera Janeza Janše, u kojem je spomenuo planove za premještanje slovenske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalem u sklopu obnove diplomatskih odnosa s Izraelom.

Upitan bi li takav potez bio u skladu sa zajedničkom vanjskom politikom Evropske unije ili bi predstavljao njezino kršenje, El Anouni je odbio dodatno komentirati izvan već iznesenog stajališta Unije.