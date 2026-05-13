EU planira pojednostaviti željeznička putovanja jedinstvenim sistemom karata

Evropska komisija u srijedu je predstavila planove za pojednostavljenje rezervacija i željezničkih putovanja širom Evrope kroz sistem "jedno putovanje, jedna karta".

U pisanom saopštenju Komisija je navela da novi prijedlozi imaju za cilj olakšati planiranje i rezervaciju "regionalnih, dugolinijskih i prekograničnih putovanja, posebno željezničkih putovanja koja uključuju više operatera".

U saopštenju se ističe da prijedlozi rješavaju poteškoće u poređenju svih dostupnih opcija putovanja, posebno za prekogranična putovanja, prepreke u kombinovanju različitih transportnih usluga i složenost rezervacije višedijelnih željezničkih putovanja koja uključuju karte različitih kompanija.

"Kako bi se putnicima omogućilo jednostavnije iskustvo putovanja i unaprijedili klimatski ciljevi EU-a, Komisija predlaže mjere koje omogućavaju rezervaciju jedinstvene karte za više željezničkih operatera, čime željezničko tržište postaje transparentnije i dostupnije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će putnici moći pronaći i kupiti usluge kombinovane od različitih željezničkih operatera na jednoj karti, koja se može kupiti kroz jednu transakciju na željenoj platformi za prodaju karata, putem nezavisne platforme ili preko sistema za prodaju karata željezničkog operatera.

"U slučaju propuštenih presjedanja tokom putovanja koja uključuju više željezničkih operatera, putnici s jedinstvenom kartom imat će koristi od novih, punih prava putnika, uključujući pomoć, preusmjeravanje, povrat novca i kompenzaciju", navodi se.

Prijedlozi također uvode nove obaveze za platforme za prodaju karata i operatere kako bi se osigurao pravedan pristup prodaji karata i neutralno predstavljanje opcija putovanja.

"Nakon današnje objave, Komisija će predložene uredbe uputiti Vijeću Evropske unije i Evropskom parlamentu na razmatranje u okviru redovne zakonodavne procedure", dodaje se u saopštenju.