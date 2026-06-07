EU osudio ubistvo još jednog vojnika UNIFIL-a u Libanu, poziva na "punu odgovornost"

Burak Bir
07. juni 2026.•Ažuriranje: 07. juni 2026.
Šefica vanjske politike Evropske unije u nedjelju je osudila ubistvo još jednog vojnika Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) ranije ove sedmice i ponovila pozive bloka na odgovornost, javlja Anadolu.
U saopćenju, Kaja Kallas je rekla da EU poziva sve aktere da se u potpunosti pridržavaju uslova sporazuma između Izraela i libanske grupe Hezbollah i odbace "sve dodatne uslove Hezbollaha".
U saopćenju se podvlači da libanski narod plaća "visoku i neprihvatljivu" humanitarnu i socio-ekonomsku cijenu zbog kontinuirane eskalacije i zračnih napada.
"EU zahtijeva punu primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1701 koja poziva na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana od strane Izraela i razoružanje nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbollah."
Kallas je potvrdila punu podršku bloka UNIFIL-u i njegovom mandatu, rekavši da EU "oštro osuđuje sve napade na svoje osoblje, uključujući ubistvo još jednog vojnika UNIFIL-a u napadima 4. juna, sedmog mirovnjaka koji je preminuo od marta, i izražava duboko saučešće njegovoj porodici".
"Ubistvo mirovnjaka je kršenje međunarodnog prava i mora se suočiti s punom odgovornošću", dodaje se u saopćenju.