Libanski narod plaća visoku i neprihvatljivu humanitarnu i socio-ekonomsku cijenu zbog kontinuirane eskalacije i zračnih napada, kazala je šefica vanjske politike EU

EU osudio ubistvo još jednog vojnika UNIFIL-a u Libanu, poziva na "punu odgovornost" Libanski narod plaća visoku i neprihvatljivu humanitarnu i socio-ekonomsku cijenu zbog kontinuirane eskalacije i zračnih napada, kazala je šefica vanjske politike EU

Šefica vanjske politike Evropske unije u nedjelju je osudila ubistvo još jednog vojnika Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) ranije ove sedmice i ponovila pozive bloka na odgovornost, javlja Anadolu.

U saopćenju, Kaja Kallas je rekla da EU poziva sve aktere da se u potpunosti pridržavaju uslova sporazuma između Izraela i libanske grupe Hezbollah i odbace "sve dodatne uslove Hezbollaha".

U saopćenju se podvlači da libanski narod plaća "visoku i neprihvatljivu" humanitarnu i socio-ekonomsku cijenu zbog kontinuirane eskalacije i zračnih napada.

"EU zahtijeva punu primjenu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1701 koja poziva na poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana od strane Izraela i razoružanje nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbollah."

Kallas je potvrdila punu podršku bloka UNIFIL-u i njegovom mandatu, rekavši da EU "oštro osuđuje sve napade na svoje osoblje, uključujući ubistvo još jednog vojnika UNIFIL-a u napadima 4. juna, sedmog mirovnjaka koji je preminuo od marta, i izražava duboko saučešće njegovoj porodici".

"Ubistvo mirovnjaka je kršenje međunarodnog prava i mora se suočiti s punom odgovornošću", dodaje se u saopćenju.