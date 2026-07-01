Nova mjera Evropske unije odnosi se na pošiljke do 150 eura, uz cilj zaštite potrošača, suzbijanja prevara i jačanja fer konkurencije na jedinstvenom tržištu EU

EU od danas uvodi carinu od tri eura na niskovrijedne pakete izvan Unije Nova mjera Evropske unije odnosi se na pošiljke do 150 eura, uz cilj zaštite potrošača, suzbijanja prevara i jačanja fer konkurencije na jedinstvenom tržištu EU

Evropska unija od danas uvodi privremenu carinu od tri eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja izvan EU, uglavnom putem internetske trgovine, javlja Anadolu.

Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje online.

Iz EU navode da svakodnevno milioni niskovrijednih paketa ulaze na evropsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde Unije ili su potcijenjeni i lažno deklarirani kako bi se izbjegle carinske obaveze, objavila je Fena.

Također se ističe da postojeće oslobađanje od carinskih dažbina daje nepoštenu prednost prodavačima izvan EU u odnosu na kompanije koje proizvode ili prodaju robu unutar Unije.

Nova carina primjenjivat će se po artiklu, na osnovu tarifne klasifikacije, a ne prema količini kupljenih proizvoda. To znači da će, naprimjer, za pet majica biti obračunata carina od tri eura, jer pripadaju istoj tarifnoj klasifikaciji, dok će za tri majice i sat carina iznositi šest eura, jer je riječ o dvije različite tarifne klasifikacije.

Prodavač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka, navode iz EK.

Uvođenjem nove mjere EU želi osigurati pravedniju konkurenciju za evropske kompanije, bolju zaštitu potrošača od nesigurnih proizvoda, suzbijanje carinskih prevara, kao i smanjenje negativnih posljedica masovnog transporta po okoliš.

Evropska unija istovremeno radi na modernizaciji carinskih procedura s ciljem jačanja jedinstvenog tržišta i osiguranja jednakih uslova za sve kompanije koje prodaju robu na tržištu EU.