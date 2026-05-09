EU obilježava 76. godišnjicu Schumanove deklaracije na Dan Evrope Lideri Unije ističu jedinstvo, mir i zajedničke evropske vrijednosti

ISTANBUL (AA) - Evropska unija je u subotu obilježila 76. godišnjicu Schumanove deklaracije, osnivačkog dokumenta koji je utro put evropskim integracijama i konačnom stvaranju Evropske unije, prenosi Anadolu.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je da Dan Evrope pripada svim Evropljanima te je istakao postignuća ostvarena kroz zajedničko djelovanje.

„Danas slavimo naš zajednički evropski projekat i ono što možemo postići kada radimo zajedno“, napisao je Costa na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.



„Ujedinjeni u različitosti, nastavljamo graditi našu zajedničku budućnost mira, slobode i prilika“, dodao je.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen opisala je Dan Evrope kao proslavu evropskih vrijednosti, ali i evropskih građana.

„Danas slavimo sve ono što Evropa predstavlja“, napisala je von der Leyen na mreži X.

„I slavimo sve nas, građane Evrope. Jer zajedno, svi mi smo Evropa“, dodala je.

Dana 9. maja 1950. godine tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predložio je osnivanje Evropske zajednice za ugalj i čelik s ciljem jačanja saradnje i sprečavanja budućih ratova u poslijeratnoj Evropi.

Deklaracija se široko smatra prvim formalnim korakom ka uspostavljanju Evropske unije.