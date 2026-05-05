EU nastoji produbiti veze s Armenijom u oblasti transporta, energetike i sigurnosti Ursula von der Leyen najavila je sporazum o povezanosti, energetsku podršku od skoro 27 miliona dolara i novu sigurnosnu misiju

Evropska unija (EU) u utorak je saopćila da produbljuje saradnju s Armenijom u oblasti transporta, energetike i sigurnosti, predstavljajući nove inicijative tokom prvog samita EU - Armenija u Jerevanu, javlja Anadolu.

"Spremni smo raditi na obnovi graničnih prelaza dok se vaše granice ponovo otvaraju sa susjednim zemljama", rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Rekla je da je EU potpisala partnerstvo o povezanosti s ciljem jačanja transportnih veza i integracije Armenije u regionalne koridore, uključujući Transkaspijski put.

Što se tiče energetske saradnje, Von der Leyen je rekla da EU podržava napore Armenije da diverzificira svoj energetski miks i ojača energetsku sigurnost.

"Ovo već uključuje 25 miliona eura (skoro 27 miliona dolara) za kavkaske prenosne mreže i ulaganja u skladištenje energije za vašu sigurnost snabdijevanja", naglasila je.

Što se tiče sigurnosti, rekla je da će nova partnerska misija EU podržati Armeniju u suprotstavljanju hibridnim prijetnjama, stranom uplitanju i dezinformacijama, uz pomoć u okviru Evropskog mirovnog fonda.

"Podržavamo vas u suprotstavljanju ovim hibridnim prijetnjama i dezinformacijama", naglasila je.

Von der Leyen je rekla da liberalizacija viznog režima ostaje prioritet za obje strane.

Dodala je da će novi aranžman s Frontexom ojačati saradnju na granicama i migracijama.

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je da samit predstavlja "važnu prekretnicu" u odnosima EU i Armenije.

Rekao je da EU podržava reformski program Armenije i da će dublja saradnja u oblasti transporta, energetike i digitalnih veza pomoći u jačanju povjerenja i ekonomskog razvoja, a istovremeno će podržati regionalnu stabilnost.

Costa je dodao da Armenija postaje "središte povezanosti između Evrope i Azije".

Odgovarajući na pitanja o trgovinskim odnosima EU i SAD-a, Von der Leyen je rekla da je dogovor dogovor i da obje strane provode postojeće obaveze dok se završni koraci još uvijek dovršavaju.