EU nastavlja s 21. paketom sankcija Rusiji, kaže šefica vanjske politike

Evropska unija se priprema da krene naprijed sa svojim 21. paketom sankcija protiv Rusije, signalizirajući kontinuirani pritisak na Moskvu i nastavak podrške Ukrajini, izjavila je u petak šefica vanjske politike ovog bloka Kaja Kallas, prenosi Anadolu.

Govoreći na neformalnom samitu EU-a u administraciji kiparskih Grka, Kallas je navela da nedavne mjere uključuju finansijski paket od 90 milijardi eura (105 milijardi dolara) za Ukrajinu i usvajanje 20. paketa sankcija.

„Premijeri su zaista vršili pritisak da se nastavi i s 21. paketom sankcija“, rekla je ona, dodajući da bi EU trebao „ponovo razmotriti prethodne crvene linije“ koje su usporavale ranije odluke.

Kallas je naglasila da kontinuirano uvođenje sankcija šalje jasnu poruku Moskvi.

„To šalje veoma jasan signal Rusiji da nas ne mogu nadjačati“, kazala je. „Također šalje jasan signal Rusiji da nam je Ukrajina važnija... nastavit ćemo ih podržavati.“

Osvrćući se na Bliski istok, Kallas je upozorila da tekući sukobi imaju dalekosežne posljedice i zahtijevaju širi diplomatski pristup.

Rekla je da su trenutni pregovori uglavnom fokusirani na iranski nuklearni program, ali da bi se trebali pozabaviti i drugim ključnim pitanjima.

„Ono što nas brine jeste da se pregovori koji se trenutno vode bave nuklearnim pitanjem, ali bi se trebali pozabaviti i raketnim programom, kao i iranskom podrškom posredničkim grupama (proxies)“, izjavila je.

Kallas je podcrtala da sloboda plovidbe ostaje „princip o kojem se ne može pregovarati“ za EU, posebno u strateškim plovnim putevima kao što je Hormuški tjesnac.

Također je ukazala na mogućnost jačanja postojećih pomorskih misija EU-a u regionu, uključujući operacije kao što su Aspides i Atalanta, povećanjem kapaciteta i resursa.