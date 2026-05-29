EU kaznila Temu sa 200 miliona eura zbog prodaje nesigurnih proizvoda

Evropska komisija u četvrtak je kaznila kinesko online tržište Temu sa 200 miliona eura (232 miliona dolara), navodeći da nije adekvatno zaštitilo potrošače Evropske unije od ilegalnih i nesigurnih proizvoda koji se prodaju na njihovoj platformi, javlja Anadolu.

Komisija je saopćila da Temu nije pravilno identifikovao ili procijenio rizike s kojima se suočavaju korisnici u bloku i da je potcijenio koliko često će se potrošači vjerovatno susresti s ilegalnom robom.

Prema Komisiji, testovi tajne kupovine provedeni tokom istrage otkrili su da mnogi punjači koji se prodaju na Temuu nisu ispunjavali osnovne sigurnosne standarde, dok je visok procenat igračaka za bebe sadržavao prekomjerne nivoe opasnih hemikalija ili predstavljao rizik od gušenja.

Regulatori EU su rekli i da Temu nije procijenio kako njegovi sistemi preporuka i programi promocije influensera mogu doprinijeti širenju ilegalnih proizvoda.

Kazna je izrečena u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama Evropske unije (DSA), koji zahtijeva od velikih online platformi da procijene i ublaže rizike povezane s ilegalnim sadržajem i proizvodima.

"Procjene rizika nisu vježbe označavanja polja – one su osnova Zakona o digitalnim uslugama", izjavila je izvršna potpredsjednica Evropske komisije Henna Virkkunen.

"Temuova procjena rizika potcjenjuje konkretne rizike, nedostaje joj specifičnosti, nije utemeljena na čvrstim dokazima i nije sveobuhvatna", dodala je.

Komisija je saopćila da Temu ima rok do 28. augusta da podnese plan u kojem će navesti kako će se pridržavati pravila. Nepoštivanje toga moglo bi rezultirati dodatnim kaznama.

Istraga je počela u oktobru 2024. godine.