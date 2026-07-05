Oblak vulkanskog pepela dostigao visinu od 1,5 kilometara, a vulkanska aktivnost poremetila je civilni zračni saobraćaj na Siciliji

Etna ponovo izbacuje velike količine pepela, obustavljeni dolazni letovi za Cataniju Oblak vulkanskog pepela dostigao visinu od 1,5 kilometara, a vulkanska aktivnost poremetila je civilni zračni saobraćaj na Siciliji

Etna, jedan od najaktivnijih vulkana na jugu Italije, ponovo je danas snažno izbacivala pepeo, dok je zbog pojačane vulkanske aktivnosti privremeno obustavljen dolazni zračni saobraćaj na Međunarodnom aerodromu "Catania Vincenzo Bellini".

Vulkanska aktivnost nastavljena je nakon što se 26. juna na vrhu Etne otvorila pukotina u krateru Voragine.

Prema informacijama lokalnih izvora, nakon jutrošnje erupcije u krateru Voragine uslijedilo je intenzivno izbacivanje vulkanskog pepela.

Opservatorij za Etnu pri Italijanskom nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju (INGV) saopćio je da je izbacivanje pepela počelo oko 7.45 sati po lokalnom vremenu, a da se aktivnost dodatno intenzivirala oko 8.45 sati.

Iz INGV-a su naveli da je oblak pepela dostigao visinu od oko 1,5 kilometara te da se, prema meteorološkim prognozama, očekuje njegovo širenje prema jugu tokom narednih nekoliko sati.

Velika koncentracija pepela u atmosferi utjecala je i na civilni zračni saobraćaj.

Kompanija SAC, koja upravlja Međunarodnim aerodromom Catania Vincenzo Bellini (Fontanarossa), saopćila je da su zbog kontinuirane vulkanske aktivnosti obustavljeni svi dolazni letovi za Cataniju, dok su dozvoljeni samo ograničeni odlasci aviona.

Putnicima je preporučeno da prije dolaska na aerodrom provjere status svojih letova kod aviokompanija.

Etna, visoka oko 3.300 metara, najveći je aktivni vulkan kontinentalne Evrope.