Ovaj jedinstveni odnos između stanovnika Harara i hijena smatra se jednim od najneobičnijih primjera suživota čovjeka i divljih predatora u urbanom okruženju u Africi

Etiopija gaji stoljetnu tradiciju suživota ljudi i hijena u starom UNESCO gradu Hararu Ovaj jedinstveni odnos između stanovnika Harara i hijena smatra se jednim od najneobičnijih primjera suživota čovjeka i divljih predatora u urbanom okruženju u Africi

U starom, zidinama opasanom gradu Hararu na istoku Etiopije već stoljećima postoji neobična praksa suživota ljudi i divljih hijena koje noću dolaze na hranjenje na rubu grada.

Harar, poznat i kao "Jugol" i uvršten na UNESCO listu svjetske baštine, predstavlja jedan od rijetkih primjera gdje ljudi i veliki predatori dijele isti urbani prostor bez većih sukoba.

Prema lokalnoj tradiciji, takozvani "ljudi-hijene" okupljaju se noću ispred gradskih zidina i hrane divlje hijene mesom, čuvajući dugogodišnji običaj koji se održava generacijama. Ova praksa se danas posmatra i kao turistička atrakcija, ali i kao oblik kulturnog nasljeđa lokalne zajednice.

Hijene se u Hararu pojavljuju iz okolnih područja i prilagođene su životu uz ljudska naselja, gdje se hrane otpacima, ali i hranom koju im ostavljaju lokalni stanovnici. Stručnjaci navode da su hijene prisutne u ovom području već stoljećima i da imaju važnu ulogu u ekosistemu, posebno u uklanjanju organskog otpada iz grada.

Iako se radi o divljim i potencijalno opasnim životinjama, lokalna zajednica u Hararu razvila je praksu kontrolisanog hranjenja koja, prema dostupnim podacima, doprinosi smanjenju sukoba između ljudi i životinja.

Ovaj jedinstveni odnos između stanovnika Harara i hijena smatra se jednim od najneobičnijih primjera suživota čovjeka i divljih predatora u urbanom okruženju u Africi.