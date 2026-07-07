Estonija tvrdi da će sastanak NATO-a u Ankari biti "samit isporuke" dok saveznici forsiraju potrošnju na odbranu

Lideri NATO-a okupit će se ove sedmice u turskoj prijestolnici Ankari na ključnom samitu usmjerenom na jačanje savezničke kohezije i pretvaranje političkih obećanja o potrošnji na odbranu i razvoju vojnih sposobnosti u mjerljive akcije, saopćilo je Ministarstvo odbrane Estonije za Anadolu.
Očekuje se da će sastanak biti uokviren kao potencijalni "samit isporuke", s centralnim fokusom na osiguravanje da saveznici ispune dogovorene kriterije potrošnje na odbranu i ciljeve NATO-a u pogledu sposobnosti.
Razgovori se održavaju u trenutku kada države članice nastoje pokazati da se povećani evropski i kanadski doprinosi pretvaraju u stvarne vojne kapacitete, industrijsku proizvodnju i odvraćanje.
Iz estonskog Ministarstva odbrane izjavili su za AA da sastanak u Ankari treba da pošalje jasan signal da se prethodno dogovorene obaveze sada moraju u potpunosti implementirati kako bi se ojačala NATO-ova pozicija u oblasti odvraćanja i odbrane.
"Samit u Ankari treba da pokaže da saveznici ispunjavaju dogovorenu obavezu u pogledu potrošnje na odbranu i svoje ciljeve NATO-ovih sposobnosti, što ga čini 'samitom isporuke' koji jača NATO-ovo odvraćanje i odbranu", navodi se.
"Takođe očekujemo snažne savezničke obaveze u vezi sa dugoročnom podrškom Ukrajini", navodi se, dodajući da Estonija nastavlja da doprinosi 0,25 posto BDP-a godišnje vojnoj pomoći Ukrajini.
Ponavljajući podršku evroatlantskim integracijama Ukrajine, Estonija je saopštila da Ukrajina sve više "glavni doprinosilac evropskoj sigurnosti" i da je njeno "zasluženo mjesto u NATO-u".
- Jača Evropa znači jači NATO -
Samit se održava u kontekstu intenzivirane debate o podjeli tereta unutar NATO-a, pri čemu su saveznici pod pritiskom da povećaju ulaganja u odbranu i zatvore jaz u sposobnostima.
Ovaj pritisak slijedi nakon ponovljenih poziva evropskim saveznicima i Kanadi da preuzmu veću odgovornost za kolektivnu odbranu, uz održavanje kohezije unutar transatlantske alijanse.
Sjedinjene Američke Države su dosljedno pozivale saveznike da ubrzaju izdvajanja za odbranu, s očekivanjima da će se članice odlučno kretati prema višim pragovima ulaganja i proširenoj industrijskoj odbrambenoj proizvodnji.
Očekuje se da će diskusije u Ankari potvrditi obaveze prema dogovorenim ciljevima potrošnje i ciljevima NATO sposobnosti, a istovremeno će se razmotriti planovi za povećanje proizvodnih kapaciteta i jačanje lanaca snabdijevanja širom saveza.
Ministarstvo je naglasilo da povećani evropski napori u odbrani moraju ići ruku pod ruku s kohezijom NATO-a, a istovremeno će pozdraviti veću evropsku odgovornost za kolektivnu sigurnost.
"Evropski saveznici i Kanada preuzimaju veću odgovornost za našu kolektivnu odbranu i vjerujemo da pravednija podjela odgovornosti čini Savez jačim", kazali su iz Ministarstva.
"Saveznici moraju pokazati da ispunjavaju obavezu od 5% izdvajanja za odbranu i svoje ciljeve NATO sposobnosti. Jača Evropa znači jači NATO", dodaje se.
- Turska je ključni saveznik NATO-a -
Sastanak u Ankari naglašava centralnu ulogu Turske unutar NATO-ove sigurnosne arhitekture koja se stalno razvija.
"Turska je ključni saveznik NATO-a i važan doprinosnik euroatlantskoj sigurnosti sa značajnim vojnim kapacitetima, snažnom obrambenom industrijom i strateškim geografskim položajem", saopćilo je Ministarstvo.
Dodali su da i Estonija i Turska dijele "360-stepeno" razumijevanje sigurnosti, što odražava stav da prijetnje savezu dolaze iz više pravaca i zahtijevaju koordinirane odgovore.
Estonija i Turska su posljednjih godina ojačale odbrambenu saradnju, uključujući učešće Turske u misijama NATO-ovog zračnog nadzora i baltičke zračne odbrane, što Tallinn smatra opipljivom demonstracijom savezničke solidarnosti.
"Estonija i Turska uživaju snažnu odbrambenu saradnju sa značajnim potencijalom da je dalje prodube. Turska će doprinijeti misijama baltičke zračne odbrane od augusta do novembra u Estoniji, što je opipljiva demonstracija savezničke solidarnosti i naše zajedničke predanosti istočnom krilu NATO-a", saopćilo je.
Saradnja u odbrambenoj industriji se također širi, a fokus Estonije na inovacije digitalne odbrane dopunjuje rastući odbrambeni sektor Turske.
"Sigurnost snabdijevanja je ključna za Estoniju, a Turska se pokazala kao pouzdan partner, isporučujući oklopna vozila nabavljena u okviru našeg sporazuma iz 2023. na vrijeme i po visokim standardima. Gledajući unaprijed, vidimo snažne mogućnosti za daljnje proširenje saradnje u oblasti odbrane i industrije", saopćilo je ministarstvo.
"Snage Estonije u inovacijama odbrane i digitalnim tehnologijama dopunjuju naprednu i rastuću odbrambenu industriju Turske", dodaje se.
- Rusija ostaje dugoročna prijetnja -
Ministarstvo je potvrdilo procjenu Estonije da će Rusija ostati dugoročna prijetnja NATO-u.
"Ne smijemo zaboraviti da će Rusija ostati dugoročna prijetnja NATO-u, čak i nakon završetka rata u Ukrajini", navodi se, ukazujući na kontinuiranu modernizaciju i širenje vojske.
Također se upozorava na hibridne prijetnje, uključujući cyber napade, sabotaže i kršenja vazdušnog prostora, tvrdeći da ovi izazovi zahtijevaju održiva ulaganja u odbrambene sposobnosti i industrijsku proizvodnju širom saveza.
"(Oni) naglašavaju potrebu za većim ulaganjem u odbranu, proširenjem industrijske proizvodnje odbrane i nastavkom podrške Ukrajini", navodi se u saopćenju Ministarstva.
Estonija je naglasila da kredibilno odvraćanje zavisi i od nacionalnih odbrambenih sposobnosti i od kolektivnog odbrambenog okvira NATO-a, napominjući da cilj ostaje da se svaki potencijalni napad na saveznika učini nezamislivim.