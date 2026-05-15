Eskalacija u Libanu: Žestoki izraelski udari tokom pregovora u Washingtonu Vazdušni napadi, artiljerijsko granatiranje i dronovi ciljaju okruge Nabatieh, Tir i Bint Jbeil nakon što je treća runda pregovora u Washingtonu završena u četvrtak

Izraelski ratni avioni i dronovi intenzivirali su napade širom južnog Libana, ciljajući više gradova u okruzima Nabatieh, Tir (Tyre) i Bint Jbeil, navodi se u zvaničnim medijskim izvještajima u petak, prenosi Anadolu.

Napadi dolaze uprkos trećoj rundi pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje SAD-a, koja je završena u četvrtak nakon cjelodnevnih pregovora u State Departmentu, pri čemu bi se pregovori trebali nastaviti u petak, rekao je visoki zvaničnik State Departmenta za Anadolu. Dvije runde održane su 14. i 23. aprila kao uvod u mirovne pregovore.

Izraelski borbeni avioni pogodili su grad Froun u okrugu Bint Jbeil, dok je artiljerijsko granatiranje prije zore ciljalo periferiju mjesta Qlaileh i Borj Qlaouiyeh, javila je zvanična libanska novinska agencija NNA.

Izraelski dron je također izveo jutarnji udar na otvoreno područje u Nabatieh al-Fawqi, dok su ratni avioni pokrenuli još jedan napad na grad Qsaybeh oko 6:30 ujutro po lokalnom vremenu.

Odvojeno, agencija je izvijestila da su izraelski izviđački dronovi letjeli iznad Bejruta i njegovih predgrađa.

Tokom noći, izraelske letjelice izvele su seriju udara na područje Marj al-Safa u Choukineu i na Nabatieh al-Fawqu, uništivši čitavu četvrt koja je uključivala zgradu opštine Nabatieh al-Fawqa i nekoliko stambenih objekata.

Napadi su se poklopili s teškim artiljerijskim granatiranjem čija je meta bila okolina sirotišta u Meifadounu i periferija Nabatieh al-Fawqe.

Izraelske snage su također otvorile vatru iz teških mitraljeza na Wadi al-Hujair i okolinu gradova Froun i Ghandooriyeh, navodi se u izvještaju.

U okrugu Tir, udar drona tokom noći ciljao je stambeni stan u Housh Tiru, zapalivši ga i uzrokujući povrede.

Izraelski ratni avioni su također pokrenuli noćne udare na gradove Qana i Qleileh, područje između Sultaniyeha i Tebnine, kao i Shhour i Dbaal.

Od 2. marta, u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2.896 ljudi, povrijeđeno preko 8.824, a raseljeno više od 1,6 miliona, što je oko jedna petina stanovništva ove zemlje, podaci su libanskih zvaničnika.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne udare u Libanu i razmjenu vatre s Hezbollahom uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije produžen do 17. maja.