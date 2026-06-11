Vlasti održavaju zabranu prilaza u radijusu od tri kilometra i nivo upozorenja II

Erupcija vulkana Marapi u Indoneziji, stub pepela dostigao dva kilometra visine Vlasti održavaju zabranu prilaza u radijusu od tri kilometra i nivo upozorenja II

Vulkan Marapi u Indoneziji ponovo je eruptirao u četvrtak, izbacivši stub vulkanskog pepela u nebo iznad Zapadne Sumatre.

Vlasti su saopćile da je vulkan tokom erupcije izbacio stub pepela visok oko dva kilometra u atmosferu.

Nadležne službe navode da vulkan i dalje ima status upozorenja nivoa II te da je zadržana zona zabrane prilaza u radijusu od tri kilometra oko kratera, uz upozorenje stanovnicima i posjetiocima da se drže podalje od opasnog područja.

Planina Marapi, jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji, nastavlja povremeno izbacivati pepeo i nalazi se pod stalnim nadzorom vulkanoloških vlasti.

Vulkan visok 2.891 metar nalazi se na ostrvu Sumatra, gdje je pristup unutar radijusa od tri kilometra oko kratera već dugo ograničen.

Indonezija ima oko 130 aktivnih vulkana i nalazi se duž Pacifičkog vatrenog prstena, jedne od najaktivnijih seizmičkih i vulkanskih zona na svijetu.