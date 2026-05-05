Erupcija vulkana Kanlaon na Filipinima, izbacuje pepeo do 800 metara u visinu

Islam Uddin
05 Maj 2026•Ažuriranje: 05 Maj 2026
Vulkan u centralnim Filipinima eruptirao je u utorak rano ujutro, izbacivši oblak pepela oko 800 metara u nebo i natjeravši vlasti da održe nivo uzbune, javlja Anadolu.
Prema Filipinskom institutu za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs), erupcije vulkana Kanlaon dogodile su se ubrzo nakon zore, a pepeo se kretao prema zapadu, dok je nivo uzbune dva i dalje na snazi, što signalizira pojačane vulkanske nemire, objavio je lokalni medij Inquirer.
U protekla 24 sata, vulkan je zabilježio više emisija pepela i vulkanskih zemljotresa, uz povišene nivoe sumpor-dioksida i kontinuirano oticanje tla.
Zvaničnici su upozorili građane da ostane izvan zone stalne opasnosti od četiri kilometra zbog rizika od iznenadnih erupcija.