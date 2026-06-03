Turska iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, kaže predsjednik Erdogan

Erdogan: Sigurnost snabdijevanja energijom je pitanje nacionalne sigurnosti Turska iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, kaže predsjednik Erdogan

Rat između Rusije i Ukrajine te zatvaranje Hormuškog tjesnaca pokazali su da osiguravanje sigurnosti snabdijevanja energijom nije samo pitanje razvoja, već i pitanje suvereniteta i nacionalne sigurnosti, izjavio je u srijedu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi Anadolu.

Govoreći na događaju posvećenom investicijama u obnovljive izvore energije u glavnom gradu Ankari, Erdogan je rekao da je Turska pustila u rad investicije vrijedne 5 milijardi dolara za elektrane snage 6.818 megavata.

Turska iz dana u dan postaje sve važnija kao regionalno energetsko čvorište, kazao je on.

S de facto zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, prolaza za zemlje Zaljeva prema otvorenim morima, dogodio se najveći poremećaj u snabdijevanju naftom u historiji, podsjetio je.

On je rekao da je zatvaranje tjesnaca rezultiralo poremećajem od približno 25% globalnog snabdijevanja naftom i 20 posto trgovine ukapljenim prirodnim plinom (LNG).

Cijene nafte, koje su se kretale oko 60 dolara po barelu, porasle su i do dvostruko većeg iznosa, podsjetio je.

Napomenuo je da se svijet suočava s ovim istim šokantnim ciframa ne samo kada je riječ o cijenama LNG-a, već i kod svih proizvoda dobivenih od nafte, uključujući vještačka đubriva i plastiku.

Podsjećajući da su neke zemlje uvele različita ograničenja – slična onima viđenim tokom pandemije Covid-19 – kako bi smanjile potrošnju energije, Erdogan je rekao: „Škole su bile zatvorene, uvedena su ograničenja za uključenje privatnih vozila u saobraćaj. Bilo je značajnog broja otkazivanja letova. Formirali su se dugi redovi na benzinskim pumpama.“

Kako su cijene proizvoda na bazi nafte i prirodnog plina rasle, inflacija je počela rasti širom svijeta, podvukao je on, dodajući da, dok se prije samo nekoliko mjeseci očekivao globalni ekonomski oporavak, kako se Hormuška kriza produžava, mnoge zemlje se sada pripremaju za recesiju.