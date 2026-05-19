Erdogan rekao predsjednici Evropske komisije da regionalne tenzije naglašavaju strateški značaj odnosa Turska - EU

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je održao telefonski razgovor s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, naglasivši da rastuće tenzije u regionu još jednom pokazuju strateški značaj odnosa Turske i Evropske unije (EU).

Razgovor je obuhvatio odnose Turske i Evropske unije, kao i regionalna i globalna dešavanja, saopćila je turska Direkcija za komunikacije na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Tokom razgovora Erdogan je rekao da Turska radi na održavanju primirja i osiguravanju mira u regionu, dodajući da bi Hormuški moreuz također trebalo biti ponovo otvoren što je prije moguće.

Dodao je da Izrael nastoji nastaviti sukobe u regionu i da i dalje krši međunarodno pravo, uključujući postupke opisane kao pirateriju, naglašavajući potrebu za jačanjem međunarodnog pritiska na Izrael.

Erdogan je također istakao da bi uključivanje Turske u evropske sigurnosne strateške inicijative bilo korisno, da je potrebno ažurirati Carinski uniju Turske i EU-a, te da treba proširiti saradnju u svim oblastima kako bi se ojačala ekonomska integracija i unaprijedili zajednički interesi.