Turski predsjednik naglašava saradnju u trgovini, energetici i sigurnosti, pozivajući na diplomatiju kako bi se ublažile regionalne napetosti između Teherana i Washingtona

Erdogan potvrdio podršku Turske UAE-u usred napetosti između Irana i SAD-a tokom razgovora s Al Nahyanom Turski predsjednik naglašava saradnju u trgovini, energetici i sigurnosti, pozivajući na diplomatiju kako bi se ublažile regionalne napetosti između Teherana i Washingtona

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u subotu je potvrdio punu podršku Ankare suverenitetu i sigurnosti UAE-a u telefonskom razgovoru s predsjednikom UAE-a Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom usred regionalnih napetosti.

Erdogan je izrazio želje za brzim oporavkom od štete uzrokovane regionalnim sukobom, a dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Tokom poziva, Erdogan je rekao da Turska pridaje važnost jačanju bilateralne saradnje s UAE-om u nekoliko oblasti, posebno u trgovini, energetici i sigurnosti.

Govoreći o sukobu između SAD-a i Irana, Erdogan je opisao događaje u regiji kao žalosne i rekao da Turska nastavlja diplomatske kontakte s relevantnim zemljama kako bi pomogla u uspostavljanju diplomatskog rješenja između Washingtona i Teherana.

Također je naglasio da je potreban veći dijalog i saradnja kako bi se riješili sigurnosni izazovi u regiji, prema navodima Direkcije.