Erdogan: Izrael gazi zajedničke vrijednosti čovječanstva, neophodna reforma globalnog poretka U svom članku "Ključ mira u Evroaziji: Turkijski svijet", Erdogan kaže da kriza u Gazi otkriva nedostatke globalnog poretka

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u četvrtak da Izrael „gazi zajedničke vrijednosti čovječanstva kroz zločine protiv čovječnosti koje je počinio“, te pozvao na reformu globalnog poretka.

Direktor komunikacija Burhanettin Duran naveo je na društvenim mrežama da je Erdogan napisao članak pod naslovom „Ključ mira u Evroaziji: Turkijski svijet“ za kazahstansku novinsku agenciju Kazinform.

Članak je objavljen nakon Erdoganove posjete Astani povodom šestog sastanka Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Kazahstana.

Erdogan je istakao da regionalni sukobi i krize danas predstavljaju sveobuhvatne izazove za globalnu sigurnost, ekonomsku stabilnost i prosperitet.

Naglasio je da globalni sistem prolazi kroz ozbiljan test pod pritiskom novih asimetričnih rizika koji proizlaze iz geopolitičkog rivalstva, poremećaja u sigurnosti snabdijevanja energijom i finansijske nestabilnosti.

Dodao je i da transformacije potaknute umjetnom inteligencijom dodatno povećavaju krhkost globalnog sistema.

„Ovi izazovi jasno pokazuju nedostatke postojećeg međunarodnog sistema i mehanizama globalnog upravljanja, kao i hitnu potrebu za reformama“, rekao je Erdogan.

Podsjećajući na svoje obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 2014. godine, istakao je da poruka „svijet je veći od pet“ danas ima još veći značaj, ukazujući na nejednakosti u globalnom poretku.

Dodao je da humanitarna katastrofa u Gazi razotkriva slabosti postojećeg međunarodnog sistema.

Erdogan je naveo da Turska vjeruje kako se globalne i regionalne krize mogu riješiti samo kroz poredak zasnovan na „provedivim pravilima“, naglašavajući da Ankara nastavlja doprinositi miru kroz diplomatiju, posredovanje i dijalog zasnovan na povjerenju.

Istakao je i važnost jačanja bilateralne, regionalne i globalne saradnje za izgradnju „pravednijeg, inkluzivnijeg i stabilnijeg“ međunarodnog poretka, uz rješavanje sporova kroz regionalnu saradnju i ulogu organizacija poput Organizacije turskih država.

Erdogan je rekao da partnerstvo Turske i Kazahstana zauzima „izuzetno mjesto“ u vanjskoj politici Ankare, posebno u kontekstu reforme Vijeća sigurnosti UN-a i unapređenja ekonomskog prosperiteta.

- Cilj bilateralne trgovine 15 milijardi dolara

Erdogan je podsjetio da je Turska 1991. godine bila prva država koja je priznala nezavisnost Kazahstana, ističući da se odnosi, zasnovani na zajedničkoj historiji i kulturnim vezama, kontinuirano jačaju.

Dodao je da su bilateralni odnosi ušli u novu fazu 2000-ih godina, te da se trgovinska razmjena približava iznosu od 10 milijardi dolara, dok su turske investicije u Kazahstanu dostigle gotovo šest milijardi dolara.

Turske kompanije realizirale su blizu 550 projekata u Kazahstanu ukupne vrijednosti veće od 30 milijardi dolara.

Erdogan je naveo da su on i kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev postavili cilj povećanja trgovinske razmjene na 15 milijardi dolara.

Dodao je da je jačanje saradnje u oblasti obrazovanja, sporta i kulture prioritet, te pozvao građane Kazahstana u Ankaru, koja je proglašena turističkom prijestolnicom turskog svijeta za 2026. godinu.

Govoreći o posjeti 14. maja u kontekstu regionalnih tenzija i krhkog primirja u Gazi, Erdogan je rekao da će razgovori i neformalni samit država turskog svijeta biti fokusirani na proširenje političke, ekonomske i kulturne saradnje.

Dodao je da će turkijske zemlje nastaviti raditi na „miru, prosperitetu i stabilnosti“, pozivajući se na riječi Khoja Ahmad Yasawi: „Ako oni koji nemaju ostanu gladni, a oni koji imaju ne proliju suzu, svijet će propasti.“