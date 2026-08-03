Turska je ožalošćena napadima na Saudijsku Arabiju, kazao predsjednik Erdogan, naglašavajući da Izrael mora ispuniti uslove druge faze mirovnog plana za Gazu

Erdogan i saudijski prestolonasljednik telefonom razgovarali o regionalnoj sigurnosti i mirovnom planu za Gazu Turska je ožalošćena napadima na Saudijsku Arabiju, kazao predsjednik Erdogan, naglašavajući da Izrael mora ispuniti uslove druge faze mirovnog plana za Gazu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u ponedjeljak sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u telefonom o regionalnoj sigurnosti, bilateralnim vezama i mirovnom planu za Gazu, prema Turskoj direkciji za komunikacije.

Prema saopštenju direkcije na kompaniji društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u, Erdogan je rekao da je Turska ožalošćena napadima usmjerenim na Saudijsku Arabiju.

Potvrdio je da Ankara radi na postizanju trajnog mira i osiguranju stabilnosti i sigurnosti u cijeloj regiji.

Erdogan je također naglasio da je potpuno poštivanje plana za drugu fazu mirovnog plana za Gazu od strane Izraela ključno za uspjeh plana.

"Pažljivo pratimo razvoj događaja", rekao je Erdogan, navodi se u saopštenju.