Epidemija ebole u Kongu širi se brže nego što se može suzbiti Ljekari bez granica navode da uska grla u testiranju, kašnjenja u snabdijevanju i ograničeni zdravstveni kapaciteti ometaju napore za suzbijanje epidemije

BIRMINGHAM (AA) - Epidemija ebole u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo (DRK) napreduje brže od napora koji se poduzimaju da se ona suzbije, upozorili su u subotu Ljekari bez granica (MSF), navodeći da razmjere i ozbiljnost epidemije ostaju nejasni uslijed velikih nedostataka u testiranju i logistici, prenosi Anadolu.

U saopštenju objavljenom tokom posjete generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa gradu Bunia, MSF je naveo da je situacija u provinciji Ituri „duboko alarmantna“ i da se razlikuje od prethodnih epidemija zbog brzog porasta broja slučajeva ubrzo nakon njenog proglašenja.

„Nikada prije u epidemiji ebole nije zabilježeno toliko slučajeva tako brzo nakon njenog proglašenja“, rekao je dr. Alan Gonzalez, zamjenik direktora operacija u MSF-u.

Iz MSF-a su naveli da stotine sumnjivih uzoraka i dalje nisu testirane, dok ograničenja na granicama i aerodromima odlažu dolazak esencijalnih medicinskih potrepština i stručnog osoblja potrebnog za proširenje odgovora.

„Realnost je danas takva da niko ne zna prave razmjere i ozbiljnost ove epidemije“, kazao je Gonzalez.

Ova organizacija je navela da epidemija uključuje Bundibugyo soj ebole, za koji ne postoje odobrene vakcine niti specifični tretmani, što dodatno komplikuje napore za suzbijanje.

MSF je također upozorio da se preopterećene zdravstvene ustanove bore da održe rutinsku njegu, što povećava rizik od širih zdravstvenih posljedica koje prevazilaze samu ebolu.

Grupa je pozvala na hitno proširenje kapaciteta za testiranje, brže raspoređivanje humanitarnih resursa i bolju koordinaciju međunarodne pomoći. Naglasili su da je angažman zajednice ključan kako bi se osiguralo povjerenje u odgovor i podstakli ljudi da potraže liječenje.

„Odgovor ne može uspjeti ako se nametne zajednicama, umjesto da se gradi s njima“, poručili su iz MSF-a.

Prema najnovijim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO), najmanje 134 potvrđena slučaja ebole prijavljena su u trenutnoj epidemiji u Kongu i Ugandi.

Kongoanske zdravstvene vlasti ukazale su na to da se i dalje registruju novi sumnjivi slučajevi, s kumulativnim brojem od preko 1.000 zabilježenih od proglašenja epidemije.

Potvrđeni slučajevi uključuju i devet registrovanih u Ugandi, dok broj smrtnih slučajeva od ebole iznosi 18 među potvrđenim slučajevima u ove dvije zemlje.