Emirati pozivaju Irak da bezuslovno spriječi "neprijateljske akte" sa svoje teritorije

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) pozvali su u srijedu iračku vladu da hitno i bezuslovno spriječi "sve neprijateljske akte" koji potiču sa njihove teritorije nakon napada dronom ovog vikenda usmjerenog na nuklearnu elektranu Barakah, javlja Anadolu.

U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je "snažnu osudu i apsolutno odbacivanje" onoga što je nazvalo "kriminalnim terorističkim napadima pokrenutim sa iračke teritorije" na vitalne civilne objekte u zemljama Vijeća za saradnju u Zaljevu.

Ministarstvo je saopćilo da ovi napadi predstavljaju "očigledno kršenje" suvereniteta i zračnog prostora UAE-a, kao i kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Pozvalo je na "hitnu i odgovornu" akciju za rješavanje takvih prijetnji "u skladu s međunarodnim i regionalnim obavezama".

Ministarstvo je naglasilo važnost uloge Iraka u jačanju regionalne sigurnosti i stabilnosti, uz očuvanje njegovog suvereniteta i pozicije aktivnog i odgovornog regionalnog partnera.

Nije bilo komentara iračke vlade o saopćenju Emirata.

U nedjelju je Ured za medije Abu Dhabija saopćio da su se lokalne vlasti pozabavile požarom koji je izbio u generatoru električne energije izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Barakah u regiji Al Dhafra.

U utorak je iračka vlada izdala saopćenje u kojem osuđuje napade dronovima usmjerene na "bratsku" zemlju UAE.

Regionalne tenzije su na visokom novou nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.