Klimatolog kaže da bi dva vremenska obrasca mogla pojačati rizike od vrućine, suše i poplava u narednim mjesecima

El Nino i zagrijavanje Indijskog okeana prijete novim temperaturnim rekordima Klimatolog kaže da bi dva vremenska obrasca mogla pojačati rizike od vrućine, suše i poplava u narednim mjesecima

Jačanje El Nina moglo bi u narednim mjesecima dodatno podići globalne temperature i povećati rizik od rekordnih vrućina, dok bi istovremeni pozitivni dipol Indijskog okeana mogao pojačati opasnost od suša, poplava i šumskih požara, upozorio je turski klimatolog Levent Kurnaz, javlja Anadolu.

"Doći će do porasta prosječnih temperatura širom svijeta. Kada se kratkoročni doprinos El Nina doda sistemu koji se već zagrijava, vjerovatno ćemo vidjeti rekordno vruće mjesece", rekao je Kurnaz, direktor Centra za istraživanje klimatskih promjena i politike Univerziteta Bogazici.

El Nino je klimatski fenomen tokom kojeg se površinske vode u tropskom dijelu Tihog okeana zagrijavaju više nego uobičajeno, što može utjecati na vremenske prilike širom svijeta. Pozitivni dipol Indijskog okeana je sličan klimatski fenomen, pri kojem su vode u zapadnom dijelu okeana toplije nego inače, dok su u istočnom dijelu hladnije.

Prema podacima Međunarodnog istraživačkog instituta za klimu i društvo Univerziteta Columbia, temperature površine mora u regiji Nino 3.4, ključnom području koje se koristi za praćenje El Nina, nedavno su bile 2,1 stepen Celzijusa iznad dugogodišnjeg prosjeka, nakon anomalija od 0,98 stepeni u aprilu - maju i 1,55 stepeni u junu.

Kurnaz je rekao da se anomalija od dva stepena ili više generalno klasifikuje kao vrlo jak El Nino. Rekao je da prognoze za august - oktobar sugerišu da bi događaj mogao biti uporediv s velikim epizodama poput onih iz 1997-1998. i 2015-16.

Svjetska meteorološka organizacija očekuje da će El Nino postati dominantan uticaj na globalnu klimu tokom perioda august - oktobar, povećavajući vjerovatnoću iznadprosječnih temperatura u većem dijelu svijeta i mijenjajući obrasce padavina.



Kurnaz je rekao da bi efekti mogli uključivati ​​povećan rizik od suše u Indoneziji, istočnoj Australiji i južnoj Africi, dok bi dijelovi istočnog Pacifika i zapadne Južne Amerike mogli suočiti se sa većim padavinama i poplavama. Također je rekao da El Nino obično potiskuje aktivnost uragana na Atlantiku.

Rekao je da bi istovremeni razvoj pozitivnog dipola Indijskog okeana mogao pojačati neke od ovih efekata.

"Činjenica da se pozitivni dipol Indijskog okeana poklapa s istim periodom stvara preklapanje koje sabira efekte dva sistema, postavljajući temelje za to da se regionalni rizici iskuse oštrije u poređenju s prethodnim periodima", rekao je Kurnaz.

Istakao je da su klimatske promjene važan faktor, pri čemu rastuće globalne temperature pružaju višu bazu za vrućinu povezanu s El Ninom.

Za Tursku je rekao da se ne očekuje da će El Nino izazvati ekstremne promjene u padavinama, ali bi mogao doprinijeti kontinuiranim temperaturnim anomalijama i produženom periodu povećanog rizika od šumskih požara, posebno u mediteranskoj regiji.