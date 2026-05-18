El Nino bi mogao izazvati novu nestabilnost na globalnim robnim tržištima Predstojeća monsunska sezona u Indiji očekuje se kao ključni pokazatelj jačine fenomena El Nino, kaže stručnjak

Vremenski fenomen El Nino, za koji se očekuje da će se pojaviti u julu, mogao bi postati novi razlog za zabrinutost na globalnim robnim tržištima zbog poremećaja temperaturnih i padavinskih obrazaca širom svijeta.

Klimatski modeli od početka godine predviđali su neutralne uslove, ali su se posljednjih sedmica pojačali znakovi razvoja El Nina.

El Nino obično povećava temperature u priobalnim područjima i širom svijeta, dok La Nina donosi hladnije vremenske uslove. Neutralni periodi između ta dva fenomena povezani su s uobičajenijim vremenskim obrascima.

Zafer Ergezen, stručnjak za terminska tržišta i robu, rekao je za Anadolu da je vjerovatnoća razvoja El Nina do sredine 2026. godine porasla iznad 80 posto, uz već primjetan rast temperature površine mora.

"Zagrijavanje okeana, uz smanjenje vjetrova koji pušu prema Amerikama, dovodi do povećanja temperatura u Tihom okeanu, što uzrokuje veće padavine u Amerikama, dok Azija i Australija bilježe manje padavina i više suša, kao i poremećaje sezonskih ciklusa u Africi i Indiji", rekao je.

Ergezen je naveo da će Azija biti u fokusu zbog mogućih rizika za proizvodnju palminog ulja, kakaa i pamuka.

Indonezija učestvuje s oko 60 posto u globalnoj ponudi palminog ulja, dok je Malezija također veliki proizvođač, zbog čega je tržište veoma osjetljivo na vremenske promjene. Dodao je da bi poremećaji mogli utjecati i na druga biljna ulja poput sojinog i suncokretovog.

"El Nino je tokom posljednjih pet decenija doveo do smanjenja proizvodnje kakaa i iako možda nećemo vidjeti posljedice ove godine, mogli bismo ih osjetiti naredne, pa je moguće da će cijene kakaa rasti", rekao je.



"Očekuje se da će ovogodišnji El Nino biti snažniji od prethodnih."

Također je upozorio da bi kašnjenje monsunskih kiša i visoke temperature u Indiji mogle povećati pojavu štetočina na poljima pamuka, što bi dodatno povećalo volatilnost tržišta.

Proizvodnja riže mogla bi također biti pod pritiskom zbog smanjenih padavina u Tajlandu i Vijetnamu, dvjema vodećim izvoznicama riže u svijetu, rekao je.

"No, gledajući s pozitivne strane, očekuje se rast proizvodnje soje, sudeći prema prethodnim periodima u SAD-u i Argentini, pa bismo sličan trend mogli vidjeti i ove godine", dodao je Ergezen.

Kazao je da će monsunska sezona od juna do septembra u Indiji biti jedan od najjasnijih pokazatelja koliko bi El Nino mogao postati ozbiljan.

"Pratit ćemo region, posebno Indiju, jer će količina padavina tamo ukazati na očekivanja za pamuk, šećer, rižu i palmino ulje", rekao je.

"Ako monsuni budu uobičajeni, rizici bi mogli oslabiti, ali ako njihov utjecaj bude slab, to će biti rano upozorenje na posebno snažan El Nino u narednom periodu", dodao je.