Temperature su u nekim regijama premašile 41 stepen Celzijusa, pojavile su se pukotine na autoputevima, a željeznički i tramvajski saobraćaj je bio poremećen

Ekstremni toplotni talas u Njemačkoj negativno utiče na transport i zdravstvene usluge Temperature su u nekim regijama premašile 41 stepen Celzijusa, pojavile su se pukotine na autoputevima, a željeznički i tramvajski saobraćaj je bio poremećen

Ekstremni toplotni talas koji se intenzivirao u Njemačkoj prošlog vikenda negativno je uticao na transport i zdravstvene usluge, javlja Anadolu.

Temperature su u pojedinim regijama prešle 41 stepen Celzijusa, što je dovelo do pojave pukotina na autoputevima, poremećaja u željezničkom i tramvajskom saobraćaju, evakuacije starijih osoba iz staračkih domova te poteškoća za pacijente u bolnicama bez klima uređaja.

Ekstremne vrućine su pokazale da u gradovima nedostaje dovoljno zona s hladovinom i mjesta za rashlađivanje, kao i da vodovodna i energetska infrastruktura nije prilagođena povećanoj potrošnji tokom toplinskih valova.

U Leipzigu je tramvajski saobraćaj zaustavljen zbog topljenja spojeva, dok su u Essenu šine oštećene toplinom zamijenjene novima.

S obzirom na to da je rizik od šumskih požara dostigao najviši nivo u mnogim saveznim državama, građani su zamoljeni da ne pale vatru na otvorenim površinama i da izbjegavaju ulazak u šumovita područja.

Većina kuća, škola, javnih zgrada, bolnica i staračkih domova širom zemlje nema klima uređaje.

Pokrenuta je istraga o smrti osobe u staračkom domu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Najmanje 26 ljudi se utopilo pokušavajući se rashladiti u vodi zbog ekstremne vrućine.

Ekstremni toplotni talas ponovo je izazvao kritike da je njemačka infrastruktura neadekvatna za suočavanje s ekstremnim vremenskim događajima povezanim s klimom.

- Nijemci izražavaju očekivanja od vlade u vezi s klimatskim pitanjima -

Angelika, njemačka državljanka, izjavila je da su se temperature značajno povećale posljednjih godina i da treba poduzeti više mjera za borbu protiv klimatskih promjena i ekstremnih vrućina.

Napominjući da još uvijek postoje oni koji negiraju klimatske promjene, Angelika je rekla: "Vidimo koliko su posljedice razorne. Željezničke stanice se zatvaraju jer pruge ne mogu izdržati vrućinu. Autobusi staju. Bolnice doživljavaju potpunu katastrofu."

Antonia, njemačka državljanka, izjavila je da treba poduzeti odlučnije korake u borbi protiv klimatskih promjena i da bi i građani trebali preuzeti odgovornost u ovom procesu.

Dotičući se problema uzrokovanih ekstremnim vrućinama u infrastrukturi, Antonia je rekla da nedostatak klima uređaja u bolnicama i poremećaji na željeznicama zahtijevaju veća ulaganja.

Drugi Nijemac, prezimena Freund, rekao je da ekstremne vrućine negativno utiču na infrastrukturu, ističući da bolnice, starački domovi i gradovi nisu projektovani da izdrže ovakve uslove.



Freund je tvrdio da se pristup izgradnji i infrastrukturi mora promijeniti, navodeći da nove ceste i zgrade trebaju biti izgrađene tako da izdrže vruće vremenske uslove, te da sistemi klimatizacije trebaju postati standard u javnim zgradama.

Mustafa, Senegalac iz Berlina, rekao je da je vikend proveo kod kuće zbog ekstremnih vrućina i da Njemačka nije adekvatno pripremljena za takve vremenske uvjete.

Mustafa je tvrdio da bi trebalo saditi više drveća u gradovima, smanjiti betonsku gradnju i planirati nova stambena područja izvan gradskih centara, te je pozvao na veća ulaganja, posebno u obnovu stare željezničke infrastrukture.

- Njemačka nespremna za toplotne talase i krize -

Marina Herz, koja živi blizu Berlina, izjavila je da Njemačka nije spremna za ekstremne toplotne talase i krize općenito, navodeći poremećaje u javnom prevozu i nedostatak klima uređaja kao glavne probleme.



"Sa svakim toplotnim talasom ili hladnim talasom, zemlja praktično staje. Potrebno je bolje planiranje."

Melanie, njemačka državljanka koja je putovala iz Frankfurta u Berlin, kritikovala je nedostatak klima uređaja u javnom prevozu.



"Njemačka bi trebala biti bolje pripremljena za ovakve toplotne talase i temperature u budućnosti."

Letizia, još jedna njemačka državljanka, primijetila je da su se mnogi ljudi onesvijestili na koncertu zbog ekstremne vrućine.



"Na svim mjestima je bilo užasno vruće. Ispred fontana su se formirali dugi redovi, a bilo je vrlo malo mjesta gdje su se ljudi mogli rashladiti."



Letizia je naglasila potrebu za više stanica za vodu i zasjenjenih područja u gradovima.

Hinte, njemački državljanin, izjavio je da su starije osobe i kućni ljubimci najviše pogođeni vrućinom, rekavši: "Čak ni psi nisu htjeli hodati. Stalno su tražili vodu da se rashlade."

- Kritike mjera u domovima za starije -

Merlin, još jedan njemački državljanin, izjavio je da Njemačka nije bila spremna za toplotne talase, tvrdeći da su poduzete mjere, posebno u domovima za starije, bile nedovoljne.



Opisujući dugo čekanje u metrou na ekstremnoj vrućini, Merlin je rekao: "Praktično sam bio zarobljen u metrou na 38 stepeni. Zaustavljanja koja su trebala biti kratka trajala su minutama. Javni prevoz ne bi trebao ovako funkcionisati po takvom vremenu."

Tom Arscher, još jedan njemački državljanin, izjavio je da bi sistemi hlađenja trebali biti prvenstveno implementirani u bolnicama, staračkim domovima i skloništima za hitne slučajeve.

- Kritike vlade -

Udruženje porodičnih ljekara kritikovalo je vladu što nije poduzela dovoljne mjere protiv toplotnih talasa.



Predsjednica udruženja Nicola Buhlinger-Göpfarth rekla je: "Vlada napušta medicinsku praksu u borbi protiv vrućine."

Njemački ministar zaštite okoliša Carsten Schneider izjavio je da države i općine mogu koristiti 100 milijardi eura namijenjenih za mjere odgovora na toplotni val. Međutim, države i općine tvrdile su da sami postojeći resursi nisu dovoljni.

Stručnjakinja za zaštitu okoliša Winnie Heescher izjavila je da se odluke moraju donijeti danas kako bi se prilagodili promjenjivim klimatskim uslovima i da će se rezultati tih koraka vidjeti tek za deset do 20 godina.