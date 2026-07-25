Upozorenja i savjeti zbog visokih temperatura izdati od Montane do Teksasa

Ekstremne vrućine zahvatile centralni dio SAD-a, opterećene elektroenergetske mreže Upozorenja i savjeti zbog visokih temperatura izdati od Montane do Teksasa

Ekstremne vrućine zahvatit će centralni dio Sjedinjenih Američkih Država, od Stjenovitih planina do rijeke Mississippi, prije nego što se do kraja mjeseca prošire prema obali Meksičkog zaljeva, dodatno opterećujući regionalne elektroenergetske mreže.

Upozorenja i savjeti zbog visokih temperatura izdati su od Montane do Teksasa, a očekuje se da će temperatura u Dallasu u subotu dostići 38 stepeni Celzijusa i ostati iznad tog nivoa najmanje do srijede, javio je Bloomberg u subotu.

Zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature mogao bi dostići čak 42 stepena Celzijusa. Drugi toplotni talas zahvatio je južnu Kaliforniju i Arizonu, gdje bi temperatura u Phoenixu u subotu mogla dosegnuti 47 stepeni Celzijusa.

"Riječ je o prilično dugotrajnom obrascu. U nekom obliku zadržat će se tokom cijele naredne sedmice. Svakodnevno se neznatno mijenja, ali će uglavnom potrajati do kraja mjeseca", rekao je Bob Oravec, viši meteorolog u Američkom centru za prognozu vremena.

Očekuje se da će dugotrajne vrućine povećati potražnju za električnom energijom u dijelovima 20 saveznih država, dok bi slabiji vjetrovi usljed sistema visokog zračnog pritiska mogli smanjiti proizvodnju električne energije iz vjetra.

U subotu bi moglo biti izjednačeno ili oboreno 89 dnevnih temperaturnih rekorda, dok je ugroženo i još 229 rekorda za najviše noćne temperature. U Rapid Cityju, u Južnoj Dakoti, temperatura bi u nedjelju mogla dostići rekordnih 41 stepen Celzijusa.

Visoke noćne temperature dodatno povećavaju potražnju za električnom energijom jer ograničavaju prirodno hlađenje, a mogu predstavljati rizik za ljude, životinje i poljoprivredne usjeve.