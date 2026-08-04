Temperature bi mogle dostići 39°C, uz tropske noći u više regija

Ekstremne vrućine: Više od polovine Rumunije pod narandžastim upozorenjem Temperature bi mogle dostići 39°C, uz tropske noći u više regija

Rumunske vlasti izdale su u utorak narandžasto upozorenje zbog toplotnog talasa za više od polovine zemlje, a temperature bi u naredna dva dana mogle dostići 39°C.

Prvo upozorenje biće na snazi od utorka ujutro do srijede u 10 sati po lokalnom vremenu (07:00 GMT), saopštila je Nacionalna meteorološka uprava.

Obuhvata Maramureš, južni Banat, veći dio Transilvanije, sjeveroistočnu Moldaviju i jugozapadnu Olteniju, javila je rumunska nacionalna novinska agencija.

Maksimalne temperature u tim regijama očekuju se između 35°C i 39°C, a najviše vrijednosti prognoziraju se u okruzima Caraș-Severin, Mehedinți i Dolj.

Osjećaj toplotne nelagode biće izražen, dok se očekuje da indeks temperature i vlažnosti premaši kritični prag od 80 jedinica.

U pojedinim područjima zabilježiće se i tropske noći, s minimalnim temperaturama između 20°C i 24°C. Najviše noćne temperature očekuju se u brdskim dijelovima Banata.

Drugo narandžasto upozorenje stupiće na snagu u srijedu ujutro i trajaće do četvrtka ujutro, obuhvatajući dijelove Moldavije i Oltenije, veći dio Transilvanije, te jugozapadnu i centralnu Munteniju.

Dnevne temperature u pogođenim područjima kretaće se između 35°C i 38°C, dok se i noćne temperature u nekim mjestima očekuju između 20°C i 24°C.

Ova upozorenja dolaze nakon ranije izdatih upozorenja na toplotni talas i toplotnu nelagodu za utorak i srijedu, kada je u pojedinim dijelovima Rumunije temperatura već bila prognozirana do 41°C.