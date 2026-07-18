Confesercenti kaže da intenzivne vrućine povećavaju troškove energije, smanjuju produktivnost i prisiljavaju preduzeća na dodatna ulaganja

Ekstremne vrućine Italiju bi mogle koštati 13 milijardi dolara godišnje Confesercenti kaže da intenzivne vrućine povećavaju troškove energije, smanjuju produktivnost i prisiljavaju preduzeća na dodatna ulaganja

Ekstremne vrućine mogle bi italijansku ekonomiju koštati između šest milijardi eura (sedam milijardi dolara) i 12 milijardi eura (13,8 milijardi dolara) godišnje, što je ekvivalentno od 0,2 do 0,4 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), upozorilo je u subotu italijansko poslovno udruženje Confesercenti, javlja Anadolu.

Grupa je saopćila da sve češći periodi intenzivnih vrućina povećavaju troškove energije, smanjuju produktivnost, prisiljavaju preduzeća na dodatna ulaganja i smanjuju promet u sektorima koji su najviše izloženi visokim temperaturama, objavila je italijanska novinska agencija ANSA.

"Život sa 30 do 60 dana intenzivnih vrućina svake godine može opteretiti italijansku ekonomiju za između šest i 12 milijardi eura", objavio je Confesercenti.

Procjena uključuje kombinovani uticaj veće potrošnje energije, niže produktivnosti rada, obaveznih ulaganja za prilagođavanje rastućim temperaturama i slabije potrošnje.

Predsjednik Confesercentija Nico Gronchi opisao je ekstremne vrućine kao "pravi klimatski porez" koji je postao strukturni ekonomski faktor.

"Utiče na investicije, produktivnost, potrošnju i potrošačke navike, uključujući turizam", rekao je Gronchi.

Upozorio je da se ekonomski uticaj porasta temperatura ne može riješiti isključivo od strane pojedinačnih domaćinstava i preduzeća.

"To je izazov koji se ne može prevazići prepuštanjem problema inicijativi pojedinačnih porodica i preduzeća. Potrebne su strukturne intervencije", rekao je.