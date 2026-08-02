Telegram kanal za praćenje ASTRA, pozivajući se na svjedoke, izvijestio je da se u trenutku eksplozije u restoranu održavala proslava rođendana jednog generala

Eksplozija bombe u moskovskom restoranu usmrtila tri osobe, 21 povrijeđena Telegram kanal za praćenje ASTRA, pozivajući se na svjedoke, izvijestio je da se u trenutku eksplozije u restoranu održavala proslava rođendana jednog generala

Tri osobe su poginule, a 21 je povrijeđena u eksploziji bombe u blizini restorana na Kudrinskom trgu u Moskvi u subotu navečer, saopćile su ruske vlasti.

U saopćenju objavljenom na ruskoj društvenoj mreži Max, Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da se eksplozija dogodila oko 20:10 po lokalnom vremenu (17:10 GMT) u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu.

Policija i hitne službe upućene su na mjesto događaja, dok su vlasti pokrenule istragu.

Ruski Nacionalni antiteroristički komitet kasnije je za državnu novinsku agenciju Tass izjavio da je eksploziju izazvala improvizovana eksplozivna naprava.

Komitet je naveo da su među poginulima zaštitar koji je pokušao zaustaviti ženu osumnjičenu da unese eksplozivnu napravu u restoran, sama ta žena, kao i jedan gost restorana.

U međuvremenu, Telegram kanal za praćenje ASTRA, pozivajući se na svjedoke, izvijestio je da se u trenutku eksplozije u restoranu održavala proslava rođendana jednog generala.

Ovaj navod nije mogao biti nezavisno potvrđen, a ruske vlasti ga nisu potvrdile.