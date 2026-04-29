Eksperti dovode u pitanje ko će nadgledati obnovu, pozivaju na transparentnost i palestinsko vođstvo obnove

Eksperti UN-a upozorili da obnova Gaze neće uspjeti bez okončanja izraelske okupacije Eksperti dovode u pitanje ko će nadgledati obnovu, pozivaju na transparentnost i palestinsko vođstvo obnove

Eksperti Ujedinjenih nacija (UN) su u srijedu upozorili da obnova u Pojasu Gaze neće uspjeti bez okončanja izraelske okupacije i osiguravanja da napori za obnovu budu zasnovani na ljudskim pravima i palestinskom samoodređenju.

"Okupacija mora prestati, a otimačina i diskriminacija Palestinaca moraju prestati ako obnova ima ikakve šanse za uspjeh", navodi se u saopćenju stručnjaka.

Pozivajući se na Brzu procjenu štete i potreba Gaze, rekli su da je više od 371.000 stambenih jedinica uništeno ili oštećeno, 1,9 miliona ljudi je raseljeno, a više od 60 posto stanovništva je i dalje bez krova nad glavom, dok su potrebe za obnovom procijenjene na više od 71 milijardu dolara.

"Podaci potvrđuju obrazac strukturne diskriminacije koji napori za obnovu moraju hitno ispraviti, a ne reproducirati", rekli su, upozoravajući da se žene, osobe s invaliditetom i stariji ljudi suočavaju s nesrazmjernim teškoćama.

Stručnjaci su naglasili da obnova mora biti inkluzivna, participativna, transparentna i odgovorna, s Palestincima koji donose odluke u skladu s njihovim pravom na samoodređenje prema međunarodnom pravu.

Postavili su pitanja o upravljanju procesom, navodeći da procjena ne razmatra ko će nadgledati obnovu ili da li je predloženi "Odbor za mir" američkog predsjednika Donalda Trumpa usklađen s međunarodnim pravom.

Stručnjaci su također zabrinuti da procjena nedovoljno ugrađuje principe ljudskih prava, upozoravajući da naglasak na finansijskim potrebama i infrastrukturi može smanjiti stambenu izgradnju na puko pružanje skloništa umjesto osiguravanja dostojanstva, sigurnosti i dugoročne održivosti.

Rekli su da bi obnova mogla postati utrka za profitom bez zaštitnih mjera koje štite ranjive grupe.

"Obnova nije samo o ponovnoj izgradnji struktura, to je o vraćanju prava, dostojanstva i jednakosti", rekli su.

Pozvali su države i donatore da ljudska prava stave u centar obnove Gaze, upozoravajući da bi neuspjeh u tome mogao učvrstiti nepravdu i produžiti patnje Palestinaca za generacije.