Ne tražimo od ovog vijeća da izmišlja novi zakon. Tražimo od njega da primijeni zakon koji je već potvrdio, poručio Itay Epshtain iz Norveškog vijeća za izbjeglice

Ekspert u VSUN-u o izraelskoj okupaciji: Prepreka nije nedostatak zakona, već politička nespremnost Ne tražimo od ovog vijeća da izmišlja novi zakon. Tražimo od njega da primijeni zakon koji je već potvrdio, poručio Itay Epshtain iz Norveškog vijeća za izbjeglice

Ekspert za međunarodno pravo izjavio je u ponedjeljak u Vijeću sigurnosti UN-a da prepreka okončanju nezakonite izraelske okupacije palestinske teritorije nije nedostatak zakona, već politička nespremnost, pozivajući ovo tijelo da primijeni pravne okvire koje je već potvrdilo, prenosi Anadolu.

"Prepreka nije nedostatak zakona. Prepreka je politička nespremnost. Aneksija opstaje jer bi mogla ostati podnošljiva za one koji je podržavaju", rekao je Itay Epshtain, specijalni savjetnik za međunarodno pravo i humanitarne principe u Norveškom vijeću za izbjeglice (NRC).

Epshtain je kazao da izraelska naselja u okupiranoj Palestini predstavljaju flagrantno kršenje međunarodnog prava, naglašavajući da Vijeće ne može razvodnjavati obaveze utemeljene na imperativnim normama kroz naknadne rezolucije.

"Iz nepravde ne proizlazi pravo, i nikakav protok vremena ne liječi nezakonitost", rekao je on.

Upozoravajući da je, iako je aneksija postala skuplja za preokretanje i složenija za demontiranje, poručio: "Ona nije postala nepovratna s pravnog aspekta."

Osvrćući se na nasilje izraelskih doseljenika, Epshtain je rekao da je jezik koji se koristi za njegovo opisivanje, uključujući i prostorije Vijeća, "pravno neadekvatan".

"To se često opisuje, uključujući i u ovoj dvorani, kao ekstremizam, kao da se radi o marginalnom odstupanju od državne politike. Taj jezik je pravno neadekvatan", rekao je on, dodajući da tamo gdje naoružani doseljenici djeluju kao integralni ili pomoćni dijelovi vojnih snaga, pitanje postaje pitanje odgovornosti države.

Poručio je da treće države moraju osigurati da njihovo vlastito ponašanje ne priznaje, ne pomaže niti asistira nezakonitu situaciju, pozivajući na restituciju kao prvi korak.

"Domovi, voćnjaci i maslinici moraju biti vraćeni zakonitim vlasnicima. Naselja i prateća infrastruktura moraju biti demontirani", rekao je on.

"Ne tražimo od ovog vijeća da izmišlja novi zakon. Tražimo od njega da primijeni zakon koji je već potvrdio", rekao je Epshtain Vijeću.

Palestinska novinarka Mariam Barghouti, koja se također obratila Vijeću, izjavila je da izraelska vlada ne samo da održava nasilje nad Palestincima, već ga i aktivno podstiče.

"Izraelski režim ne samo da održava izraelsko nasilje već ga, kako mi to vidimo, i podstiče putem medija na hebrejskom jeziku, koji su također saučesnici u raspirivanju nasilja protiv palestinskih zajednica i pojedinaca, kao i putem zakona", objasnila je ona.

Kazala je da je izraelska vlada posljednjih godina usvojila niz zakona koji zagovaraju smrtnu kaznu, apsorpciju Zapadne obale u izraelsku državnu zemlju, te naoružavanje izraelskih građana vojnim oružjem, uključujući automatske i poluautomatske puške i dronove.

Barghouti je dodala da dobrotvorne organizacije sa sjedištem u SAD-u "prikupljaju sredstva i obezbjeđuju ovo vojno oružje izraelskim građanima na Zapadnoj obali".

"Ovi izraelski postupci nisu nasumični, već se radi o organizovanom kriminalu pod pokroviteljstvom države, a Palestinci na Zapadnoj obali se više ne pitaju da li će zločin biti počinjen. Sada je pitanje kada, a ne ako", rekla je ona.

Istakla je da je kumulativni uticaj ovih zločina iscrpio Palestince "fizički, psihološki, ekonomski i politički", dodajući da su čak i novinari sve više u opasnosti.

"Postalo je toliko razorno i opasno da nas nošenje naših novinarskih oznaka stavlja u liniju opasnosti umjesto da nas štiti", rekla je Barghouti.