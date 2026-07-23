Komisija nalaže Googleu da prekine kršenja u roku od 60 dana ili će se suočiti s dodatnim kaznama do 5 posto svog ukupnog svjetskog prometa

EK kaznio Google sa milijardu dolara zbog kršenja Akta o digitalnim tržištima Komisija nalaže Googleu da prekine kršenja u roku od 60 dana ili će se suočiti s dodatnim kaznama do 5 posto svog ukupnog svjetskog prometa

Evropska komisija kaznila je u četvrtak Google sa 890 miliona eura (1,02 milijarde dolara) zbog kršenja Akta o digitalnim tržištima (DMA) Europske unije putem davanja prednosti vlastitim uslugama u rezultatima pretrage i ograničenja nametnutih developerima aplikacija, javlja Anadolu.

Komisija je izrekla kaznu od 460 miliona eura (oko 525 miliona dolara) nakon što je utvrdila da je Google u rezultatima pretrage davao prednost vlastitim uslugama kupovine, hotela, prevoza i sporta u odnosu na konkurentske usluge.

Google je svoje usluge prikazivao znatno uočljivije, uključujući same vrhove stranica s rezultatima te putem poboljšanih vizuelnih prikaza i filtera, dok uporedivim uslugama trećih strana nije pružena ista vidljivost, navodi se u saopštenju.

Odvojena kazna od 430 miliona eura (oko 491 milion dolara) odnosi se na Googleovu praksu onemogućavanja preusmjeravanja (anti-steering) na njegovoj prodavnici Play Store.

Komisija je saopštila da je Google sprečavao developere aplikacija da slobodno informišu korisnike o alternativnim i potencijalno jeftinijim ponudama ili da ih usmjeravaju na obavljanje kupovine putem web stranica i aplikativnih prodavnica trećih strana.

Također je utvrđeno da su Googleove naknade povezane s preusmjeravanjem, kao i period tokom kojeg su naplaćivane, premašili ono što je dozvoljeno prema Aktu o digitalnim tržištima.

Googleu je naloženo da prekine oba kršenja i uskladi se s odlukama u roku od 60 dana. Neispunjavanje ovih naloga moglo bi rezultirati povremenim novčanim kaznama u iznosu do 5 posto njegovog ukupnog svjetskog prometa.

„Najbolji proizvodi bi trebali uspjeti zato što su bolji, a ne zato što su u vlasništvu kompanije koja upravlja tražilicom“, izjavila je izvršna potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera.

Komisija je navela da je Google počeo testirati izmjene u svojim rezultatima pretrage i pravilima o preusmjeravanju. Također se procjenjuju prijedlozi kompanije koji se tiču funkcija AI Overviews i AI Mode.