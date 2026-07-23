Egipatski ministar vanjskih poslova također poziva na potpuni humanitarni pristup i pridržavanje memoranduma između SAD-a i Irana

Egipat poziva SAD da ubrza raspoređivanje snaga za stabilizaciju Gaze Egipatski ministar vanjskih poslova također poziva na potpuni humanitarni pristup i pridržavanje memoranduma između SAD-a i Irana

Egipat je u četvrtak pozvao SAD da ubrza raspoređivanje Međunarodnih snaga za stabilizaciju (ISF) u Pojasu Gaze, da osigura potpunu isporuku humanitarne pomoći i ispuni preostale obaveze u okviru prve faze mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu.

Poziv je upućen tokom sastanka egipatskog ministra vanjskih poslova Badra Abdelattyja i američkog državnog sekretara Marca Rubija na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Asocijacije država jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili na Filipinima, navodi se u saopćenju egipatskog Ministarstva vanjskih poslova.

Abdelatty je naglasio potrebu za hitnim pokretanjem palestinskog odbora zaduženog za upravljanje Gazom i zaustavljanjem izraelskih kršenja na okupiranoj Zapadnoj obali kako bi se pomoglo u obuzdavanju tenzija i obnovi regionalne stabilnosti.

Sastanak se poklopio s izvještajima izraelskog javnog emitera KAN da je oko 30 marokanskih oficira obavilo terensku posjetu Gazi u sklopu priprema za učešće Maroka u ISF-u.

Maroko je 15. jula objavio da će doprinijeti oficirima, policijskim i žandarmerijskim osobljem te uspostaviti poljsku bolnicu u enklavi.

Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je privremene međunarodne snage u novembru 2025. godine u okviru Rezolucije 2803, podržavajući Trumpov plan za okončanje izraelskog rata, u kojem je ubijeno više od 73.000 ljudi, i upravljanje prijelaznim periodom Gaze. Međutim, Izrael još uvijek nije dao konačno odobrenje za raspoređivanje tih snaga, prema navodima KAN-a.

Kada je riječ o Iranu, Abdelatty i Rubio razmijenili su mišljenja o regionalnim dešavanjima i naporima za smanjenje tenzija, potvrđujući važnost pridržavanja memoranduma o razumijevanju potpisanog između Washingtona i Teherana prošlog mjeseca, navodi se u egipatskom saopćenju.

Dvojica diplomata također su razgovarala o načinima za nastavak pregovora između SAD-a i Irana i postizanje konačnog sporazuma.

Dalje su razgovarali o dešavanjima na Rogu Afrike, pri čemu je Abdelatty naglasio poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta regionalnih država te odbacio mjere koje bi mogle ugroziti regionalnu stabilnost.

Zvaničnici su također razmotrili pitanja sigurnosti voda, pri čemu je Egipat ponovio svoj poziv na poštivanje međunarodnog prava koje uređuje prekogranične vodne resurse i odbacio jednostrane mjere, istovremeno potvrđujući svoju posvećenost jačanju strateškog partnerstva između Kaira i Washingtona.