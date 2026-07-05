Egipat isključuje normalizaciju s Izraelom bez pravednog mira i palestinske države Egipatski predsjednik pozvao na okončanje izraelske okupacije palestinskih teritorija

Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi izjavio je da neće biti "narodne normalizacije" s Izraelom dok se ne postigne pravedan mir koji će okončati izraelsku okupaciju palestinskih teritorija i dovesti do uspostave nezavisne palestinske države.

Sisi je to izjavio tokom govora na ceremoniji otvaranja sjedišta Državne strateške komande u Novoj administrativnoj prijestonici Egipta, istočno od Kaira, navodi se u saopćenju egipatskog predsjedništva.

"Neće biti trajnog mira, istinske stabilnosti niti narodne normalizacije osim uz pravedan mir koji će okončati okupaciju, stati ukraj nepravdi i agresiji, vratiti prava njihovim legitimnim vlasnicima i osigurati sigurnost za sve", rekao je predsjednik.

Dodao je da bi pravedan mir narodima regiona pružio "priliku da žive u stabilnosti i prosperitetu".

Sisi je također pozvao na podršku prekidu vatre u Gazi, koji je stupio na snagu u oktobru 2025. godine, kao i nedavno postignutom okvirnom sporazumu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju njihovog sukoba.

Također je pozvao da se spriječe svi pokušaji njihovog podrivanja.



​​​​​​​Govoreći o novootvorenoj Državnoj strateškoj komandi, Sisi je rekao da ona predstavlja veliki iskorak u sposobnostima Egipta za komandovanje, upravljanje i vođenje operacija.

Kazao je da objekat raspolaže naprednom tehnološkom infrastrukturom, sigurnim komunikacijskim sistemima, kapacitetima za prikupljanje i analizu obavještajnih podataka te integrisanim okvirom koji povezuje političko i vojno rukovodstvo.

"Komanda nije odgovorna samo za upravljanje vojnim situacijama, već predstavlja i temelj sposobnosti države da se suoči s izazovima i vanrednim okolnostima", dodao je.