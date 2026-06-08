Egipat i Katar pozvali SAD i Iran na deeskalaciju i odgovor na posredničke napore Poziv uslijedio nakon razmjene napada između Irana i Izraela usred regionalne eskalacije

Egipat i Katar pozvali su u ponedjeljak Washington i Teheran na deeskalaciju i odgovor na posredničke napore za okončanje njihovog sukoba nakon razmjene napada između Irana i Izraela.

U saopćenju je egipatsko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo važnost brzog postizanja sporazuma između SAD-a i Irana "kako bi se obnovili sigurnost i stabilnost u regiji te riješila sva otvorena pitanja i dosjei, uključujući iranski nuklearni program i slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, na način koji doprinosi potpunom okončanju rata".

Katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani također je pozvao na obuzdavanje trenutne eskalacije u regiji te na to da SAD i Iran odgovore na tekuće posredničke napore radi postizanja sporazuma, navodi se u saopćenju katarskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ministarstvo je navelo da su šeik Mohammed i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi tokom telefonskog razgovora razgovarali o posredničkim naporima između Washingtona i Teherana, kao i o najnovijim dešavanjima u Libanu.

Napetosti su eskalirale u nedjelju kada je Izrael bombardovao libansku prijestolnicu Beirut uprkos važećem primirju, što je navelo Iran da kao odgovor lansira projektile na sjever Izraela, dok je Izrael pokrenuo nekoliko valova zračnih udara na Iran.

Teheran je kasnije saopćio da obustavlja napade na Izrael, upozorivši na "razoran" odgovor ukoliko se izraelski napadi na Liban nastave.

Regija je u stanju povišenih napetosti otkako su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne udare na Iran, što je izazvalo iranske odmazde protiv Izraela i drugih zemalja u regiji koje ugošćuju američku vojnu imovinu.

Privremeni prekid vatre postignut je 8. aprila, ali su pregovori kasnije zapeli zbog sporova oko njegove provedbe i naknadnih regionalnih dešavanja.