Neophodni koraci su u toku za povrat preostalih sredstava, izjavio iranski predsjednik

Efekti dogovora sa SAD-om: Pezeshkian traži oslobađanje 5,2 milijarde eura iz Katara Neophodni koraci su u toku za povrat preostalih sredstava, izjavio iranski predsjednik

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian najavio je u ponedjeljak da bi oko 5,2 od ukupno oko 10,4 milijardi eura zamrznute iranske imovine u Kataru trebalo biti vraćeno u skladu sa sporazumom sa SAD-om, prenose iranski mediji, prenosi Anadolu.

"Na osnovu napravljenih planova, 5,2 milijarde eura (6 milijardi dolara) od ukupno 10,4 milijarde eura (12 milijardi dolara) iranskih sredstava u Kataru trebalo bi biti oslobođeno i vraćeno u zemlju", rekao je Pezeshkian tokom sastanka s velikim ajatolahom Shobeirijem Zanjanijem, javila je novinska agencija ISNA.

Dodao je da su neophodni koraci u toku kako bi se osigurao povrat i preostalih sredstava.